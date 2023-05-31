Пассажирам внутренних рейсов разрешат покупать алкоголь в duty free

Рынок duty free в России сократился в четыре раза от объема 2019 г., из-за санкций и в период пандемии коронавируса магазины понесли убытки, закрылся и флагманский duty free в Шереметьево.

Операторов международных аэропортов РФ и владельцев магазинов беспошлинной торговли решили поддержать продажами алкоголя. Министерство финансов России представило новый законопроект, который предлагает до 30 июня 2026 г. разрешить беспошлинную продажу (duty free) алкогольной продукции в аэропортах для пассажиров внутренних рейсов:

Так, документом предлагается до 30 июня 2026 г. разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов, с установлением особых требований к такой продаже.

Данная мера поддержит операторов международных аэропортов РФ и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли большие убытки из-за санкций и в период пандемии коронавируса.

Рынок duty free в России сократился в четыре раза от объема 2019 г., рассказал Коммерсантъ. Из 170 магазинов работает только 93 в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. 20 апреля из-за проблем с ассортиментом закрылся самый большой duty free в аэропорту Шереметьево, заявила исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева.

В России насчитали более 2 тыс. полетов на самолетах с просроченными запчастями, рассказывал DK.RU: «Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно». В авиакомпаниях отрицают использование запчастей с истекшим сроком годности, но проблема поддержания летной годности будет усугубляться.