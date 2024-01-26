Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт 2023 года

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 2 место в итоговом рейтинге лучших дебетовых карт 2023 года, подготовленного порталом Выберу.ру.

В исследовании эксперты учли все накопленные банками позиции в рейтингах Выберу.ру по дебетовым картам в течение всего 2023 г. При ранжировании продуктов анализировались такие параметры как размер ставки на остаток средств на счёте карты, величина кешбэка и условия обмена бонусов на рубли, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров. В итоговый рейтинг попали 20 наиболее выгодных предложений российских банков из Топ-100 по активам (на 01.12.23 г.).

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты начисляется 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. руб. включительно – вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц — та же ставка действует при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 12% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 января 2024 г. насчитывает 217 точек продаж, 1351 банкомат и 279 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.