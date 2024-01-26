Nestle на 12% повышает цены на корма для кошек и собак

Рост цен затронет влажные и сухие корма под брендами Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix. Главная причина роста цен – резкое подорожание куриных, мясных и рыбных ингредиентов.

Российское подразделение компании Nestle, которое занимается выпуском кормов для животных Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix, предупредило партнеров о повышении отпускных цен на 12%, пишет РБК. Поставщики корма отметили, что изменение цен на сухие и влажные корма для животных произойдет уже 5 февраля 2024 г.

В частности влажные корма для кошек и собак под брендами Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в опте на 4%. Сухой корм для кошек Felix вырастет в цене до 8%, сухие корма Purina One подорожают до 10%.

Максимальный рост цен затронет сухие корма для собак и кошек под брендом Pro Plan: ветеринарные линейки Pro Plan для кошек вырастут в цене на 4–12%, а для собак подорожание составит до 10%.

В Nestle объясняют, что ключевым фактором для повышения цен стало увеличение себестоимости из-за роста закупочных цен на сырье на 11–25%. В частности подорожали куриные, мясные, рыбные ингредиенты и их производные.

В российском офисе компании Mars, который производит корма для животных под брендами Royal Canin, Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree, потвердили, что также фиксируют рост цен на сырье, но не стали раскрывать планы о повышении опускных цен на корма для животных.

В компании «Мираторг», которая выпускает одноименный корм для животных, добавили, что, помимо роста цен на ингредиенты, растут расходы на оборудование и запчасти.

Отметим, что за 2023 г. средняя розничная цена на сухие корма для животных в среднем выросла к предыдущему году на 15%, с 285 до 328 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата.

При этом на фоне санкций и ухода с российского рынка части иностранных компаний ассортимент импортных кормов сократился. В апреле 2022 г. Россельхознадзор оценивал долю импорта лишь в 7%.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что после ухода иностранных игроков цены на импортный корм выросли на 30-70%, а стоимость российского корма для животных стала выше на 15-30%. Так что, по словам эксперта, повышение отпускных цен на 12% не выглядит критическим для рынка:

Как изменение отпускной цены производителей отразится на изменении стоимости кормов в рознице, сказать пока сложно. Если дистрибьютор или розница не будут делать значительных наценок, то цена в магазине может увеличиться на те же 10-12%, — говорит Дмитриев.

Ранее бренд-менеджер российского производителя корма для животных AlphaPet Юлия Багаева рассказывала, что на данный момент около 50% рынка отведено «Марсу», 11-15% занимает компания Nestle, а оставшаяся доля, более 30%, отдана небольшим производителям. При этом эксперт отмечала, что дефицита качественных кормов в Росси нет: