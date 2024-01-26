Mercedes-Benz продает все автосалоны в Германии. Кому?

Компания ищет опытных дилеров, которые готовы инвестировать в автоцентры, всего их около 80. При этом Mercedes обещает, что 8 тыс. сотрудников сохранят рабочие места.

Автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать все свои автосалоны в Германии, пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild.

Это решение распространяется на все салоны, которых примерно 80, независимо от того, находятся ли они в сельской местности или в городах. Филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставлен на продажу, — сказал представитель Mercedes-Benz.

В сообщении компании отмечается, что ни один из салонов не планируется закрывать, 8 тыс. сотрудников сохранят свои места. По словам представителя автопроизводителя, на такой шаг в Mercedes-Benz решили пойти ради увеличения прибыли компании:

Реорганизация происходит с позиции силы, все дилерские центры приносят прибыль, — уточнили там.

В Mercedes-Benz добавили, что покупатели салонов должны быть готовы к инвестициям и не должны иметь экономических проблем. Также исключается возможность продажи всех салонов одной фирме.

В профсоюзе уже назвали решение Mercedes-Benz «пощёчиной работникам», там заявили, что работники много лет шли на уступки компании, чтобы сделать филиалы прибыльными, а теперь боятся, что их зарплаты сократятся в связи с приходом нового владельца.

Газета отмечает, что ранее Mercedes уже продавал свои автосалоны в Испании, Бельгии и Великобритании.

Как рассказывал DK.RU, все российские дочерние предприятия Mercedes-Benz в апреле 2023 г. выкупила ГК «Автодом». Также компания взяла на себя обязанность проводить техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.

В конце 2023 г. помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что через 10 лет такие мировые автогиганты, как Mercedes и BMW, могут уйти в историю из-за высокой конкуренции со стороны китайского автопрома. Орешкин предположил, что Mercedes и BMW могут повторить судьбу компании Volvo, которая была продана в Китай.