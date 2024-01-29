В Екатеринбурге запустили сервис неотложной финансовой помощи

Сервис «Финансовая неотложка» создан для тех, кто ценит время, приватность и комфорт. Специалист приезжает в удобное место: дом, офис, кафе, оценивает залог и моментально перечисляет деньги на карту.

Мир осваивает новые сервисы: 15-минутная доставка продуктов и еды из ресторанов, маркетплейсы с экспресс-доставкой, видеозвонки, покупка авиабилетов и вызов такси – все это не будущее, а новая реальность. Очередь дошла и до финансового сектора.

Теперь в Екатеринбурге запустили новый сервис финансовой скорой помощи. Основное отличие новой услуги в том, для получения средств не нужно даже выходить из дома или офиса. Оперативно, приватно и комфортно. «Финансовая неотложка» — нововведение федеральной сети «Фианит-Ломбард». Ранее сервис уже зарекомендовал себя в Челябинске и Тюмени, теперь услуга есть и в Екатеринбурге.

Это бесплатная услуга, а ставки те же, что и в отделении. Так как компания регулируется ЦБ РФ, вы не увидите скрытых процентов, страховок и переплат. И еще до заключения договора будете иметь четкое представление о том, сколько процентов нужно будет заплатить, и в какие даты вносить платежи.

Работает сервис просто: нужно заказать онлайн-оценку на сайте или в приложении, загрузив пару фото предполагаемого залога. После этого специалист онлайн-оценки сообщит вам сумму оценки, вы будете заранее знать контакты специалиста.

Что может стать залогом?

Подойдет почти все: ювелирные изделия, антиквариат, велосипеды, бытовая техника, сапборды и практически любое предпринимательское оборудование: для салонов красоты и ювелирного дела, строительный инструмент и сезонное оборудование. Например, зимой можно сдавать аппарат для производства сладкой ваты, а на полученные деньги покупать какое-либо зимнее оборудование.

Сервис «Финансовая неотложка» подходит клиентам с малой подвижностью и мамам с маленькими детьми. «Фианит-Ломбард» не только заберет залог, но и сам вернет его, если оформить займ в «Финансовой неотложке» и заказать обратную доставку. Это особенно актуально, когда нужно вывезти крупногабаритную технику:

холодильник;

плита;

стиральная машина;

телевизор и т.д.

Таким образом, можно даже не выходить из дома, а все платежи совершать на сайте или в мобильном приложении. А если хочется человеческого общения, то всем клиентам рады в любом удобном отделении.

Современный житель мегаполиса не хочет тратить время на дорогу и свой ресурс на общение. Поэтому в компании запустили сервис, который подстроится под клиента. Генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин рассказывает:

Специалист сам приедет в любое удобное время и место, оценит и заберет залог, выпишет денег на карту, а потом еще и вернет имущество назад. Всё прозрачно, легально, без скрытых процентов и переплат. Это абсолютно безопасно — клиент заранее будет знать ФИО и контакты специалиста.

Главное удобство «Финансовой неотложки» — посещать отделение не требуется. Специалист сервиса приезжает к клиенту в удобное место: дом, офис, кафе, оценивает залог и моментально перечисляет деньги на карту.

— Портрет нашего клиента сильно изменился в последние годы. Сегодня это молодые люди до 40 лет, которые привыкли пользоваться цифровыми услугами и привлекают большие требования к сервису. Вслед за этим меняется и наша компания, мы становимся более диджитализированными, развиваемся, меняемся, внедряем онлайн-сервисы, для общения с клиентами привлекаем чат-боты с ИИ. У нас очень удобное мобильное приложение, которое не уступает по своему функционалу приложениям банков, — уточняет Станислав Боронин.

Как вернуть залог назад?

С помощью сервиса «Финансовая неотложка» можно также оформить обратную доставку залога, с единственным ограничением, что функция пока недоступна для крупногабарита.

Сама услуга пока бесплатная и доступна для клиентов, оформивших заем по «Финансовой неотложке». Сумма займа — от 10 000 рублей, срок — от 23 дней. Забрать залог можно и в отделении, если это удобнее — каждый клиент выбирает для себя комфортные условия.

Fianitlombard.ru

Реклама. ООО "Фианит - Ломбард", ОГРН 1027403767368 erid: LjN8KYEWs