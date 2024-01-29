«Регионсервис» объявила о новой стратегии и смене управляющего партнера московского офиса

Крупнейшая межрегиональная юридическая компания, Коллегия адвокатов «Регионсервис» объявила о новой стратегии развития и назначении Анны Жолобовой управляющим партнером офиса в Москве.

КА «Регионсервис» выходит на международный рынок. Продолжая удерживать фокус на интересах своих клиентов как в России, так и за рубежом, Коллегия объявляет о заключении стратегического партнерства с крупной международной юридической фирмой, чьи представительства находятся в Греции, Турции, Великобритании и Замбии, и о создании отдельной независимой юридической компании в России.

Подобное решение позволит с максимальной эффективностью оказывать услуги доверителям, находящимся за рубежом, а также представлять интересы клиентов Коллегии в международных юрисдикциях. Сочетание отечественного и зарубежного опыта, несомненно, повысит уровень сервиса в части реализации трансграничных проектов.

Находясь на пороге 25-летия работы КА «Регионсервис», мы активно готовимся к подведению итогов четверти века упорного труда, направленного на защиту интересов своих клиентов. Новые стратегические шаги Коллегии – это абсолютно уникальные решения, особенно в части международной экспансии. Твердое следование девизу «Партнерство во имя успеха» приносит положительные результаты и нам, и нашим клиентам, — отметил председатель Коллегии, член Общественной палаты РФ Денис Рыбаков.

В связи с озвученными изменениями в стратегии дальнейшего развития, КА «Регионсервис» сообщает о назначении нового управляющего партнера московского офиса — Анны Жолобовой.

Анна имеет колоссальную юридическую практику в сфере гражданского, административного, земельного и градостроительного права, специализируется на решении сложных правовых задач в сфере недвижимости и строительства, занимается комплексным сопровождением крупных девелоперских и инвестиционных проектов по всей России, активно участвует в формировании предложений и разработке проектов нормативно-правовых актов, является членом Комитета по административным процедурам Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), входит в состав различных рабочих групп и комиссий, является основателем экспертного сообщества «Земельный клуб». Возглавляемая Анной практика «Недвижимость и строительство» ежегодно входит в первую группу рейтингов «Право-300» и «Коммерсантъ», а сама Анна персонально рекомендована указанными рейтингами.

Я высоко ценю возможность вести Коллегию к новым успехам и достижениям. Впереди много смелых задач и стратегических планов, и я рада участвовать в их реализации. Уверена, что высокий профессионализм, ответственность и амбициозность команды позволят нам достичь тех масштабных целей, которые мы ставим перед собой. Все перемены — к лучшему, и мы готовы продемонстрировать клиентам возросший уровень качества наших услуг, — комментирует Анна.

«Назначение Анны — это не только признание ее профессиональных достижений, но и твердая уверенность в ее способности результативно управлять большой командой. Анна уже зарекомендовала себя как прекрасный руководитель практики недвижимости и строительства, и я уверен, что она станет идейным вдохновителем и достойным управляющим партнером московского офиса», — сказал Денис Рыбаков.

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