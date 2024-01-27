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Сергей Карякин примет участие в Abu Dhabi Baja Challenge

Сергей Карякин примет участие в Abu Dhabi Baja Challenge
Иллюстрация: Предоставлено героем материала

Гонщик из Екатеринбурга будет выступать под российским флагом. Для него это первая за два года гонка, которая проходит за пределами страны.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Abu Dhabi Baja Challenge — один из этапов национального чемпионата Эмиратов по ралли-рейдам. Знаковая гонка состоится сегодня, 27 января, в Абу-Даби, в пустынной зоне вокруг международного аэропорта Аль-Айн. Организатором мероприятия выступает Спортивный совет Абу-Даби в сотрудничестве с Эмиратской автомобильной спортивной организацией (EMSO).

Для Сергея Карякина эта гонка — первая за два года, проходящая за пределами страны. Он будет выступать под российским флагом.

Благодаря организаторам и компании Big Red, я смог представлять Россию на международной гонке. Здесь отличная погода. И настроение у меня отличное. Гонка однодневная, пусть даже небольшая, не ралли-марафон, как Дакар. Но в целом поучаствовать с международными гонщиками, посмотреть свое время по отношению к ним, показать себя и показать свою страну — сейчас это можно и нужно сделать, — поделился гонщик.

Ранее DK.RU писал, что гоночная команда Сергея Карякина — серебренный призер ралли-марафона «Дакар 2020» и пятикратный победитель ралли «Шелковый путь». Крайнюю победу на ралли «Шелковый путь» команда одержала этим летом.

Автор: Елизавета Порошина
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