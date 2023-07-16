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Команда Сергея Карякина одержала победу на «Шелковом пути»

Команда Сергея Карякина одержала победу на «Шелковом пути»
Иллюстрация: Snag Racing

Команда Snag Racing на последнем спецучастке ралли-рейда «Шелковый путь» — «Волгоград-Липецк» — продемонстрировала выдающийся результат, что позволило ей стать победителем в категории Т3.

#СПОРТ#НОВОСТИ
Сергей Карякин и Антон Власюк, пилот и штурман команды Snag Racing, справились с трассой «Волгоград-Липецк» за 1 час 32 минуты 27 секунд. Этот результат позволил команде укрепить свое первенство. В общей сложности команда проехала более 6,5 тыс. км и стала победителем ралли-рейда «Шелковый путь 2023» в категории Т3 на машине, созданной самой командой.
 
Уже в пятый раз подряд команда Snag Racing доказывает свое мастерство и стабильность результатов. Это достижение не только заслуга пилота и штурмана, но и автомехаников, которые собрали машину из композитных материалов, произведенных на Урале.
Друзья, у нас есть победа. Пятый год подряд наша команда выигрывает гонку «Шелковый путь». Эта гонка идет наравне вместе с Дакаром — настоящий ралли-марафон, 10 дней бездорожья, шесть с половиной тысяч километров по нашей необъятной стране. Мы победили. Победили пятый раз подряд. И это честно, это достойно уважения, потому что любой результат, который имеет стабильность, говорит о том, что это действительно заслуженный результат — и мы им можем гордиться по-настоящему. Всем тем, кто за нас болел, всем тем, кто за нас переживал, большое спасибо. Большое спасибо нашим спонсорам за то, что дали такую возможность выступать на столь крутой и сложной гонке. Спасибо большое нашим родным за понимание, за веру в победу и, конечно, за любовь, — сказал Сергей Карякин.
 
Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает информационным партнером Сергея Карякина и его команды. 
 
Автор: Андрей Широков
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