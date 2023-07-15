Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.07
90,11
101,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Участок Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской команды

Участок Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской команды
Иллюстрация: Snag Racing

Snag Racing преодолела самый сложный этап «Шелкового пути», столкнувшись с непредвиденными техническими сложностями и сохранив лидирующую позицию в категории ТЗ.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Седьмой этап ралли «Шелковый путь» оказался наиболее трудным для уральской команды в ралли «Шелковый путь». Ребята из Екатеринбурга столкнулась с непредвиденными техническими проблемами, что сделало этот этап особенно сложным.

Участники гонки преодолели два спецучастка общей протяженностью более 400 километров за 4 часа 34 минут 33 секунды. 7 этап стал самым длинным маршрутом за все дни соревнования. Однако, проблемы с вариаторами стали причиной потери времени для команды Snag Racing, так как привели к четырем остановкам на маршруте.

Участок Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской команды 1

Участок Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской команды 2

«Классный доп, мне понравился, хорошее пилотирование. Было интересно наблюдать, как меняется растительность, как меняется земля от начала спецучастка к концу. Кажется, мы реально приехали из чернозёма в пески, в закрученные 3D-элементы – мне очень понравилось. Поэтому сегодня хороший день, пусть даже и не очень удачный в плане результата», - завил Сергей Карякин.

Сергей Карякин и Антон Власюк, несмотря на сложности, продемонстрировали профессионализм и решительность. После этапа они вместе со своей командой активно занялись устранением технических неполадок боевого автомобиля. В данный момент 4-х кратные победители Шелкового пути сохраняют лидирующую позицию в категории Т3.

Следующий этап ралли «Шелковый путь» запланирован на 14 июля. Участников ожидает скоростной участок «Волгоград-Липецк», который включает грунтовые дороги и дюнетты Арчединско-Донского песчаного массива. Спортсмены смогут проявить свои навыки на коварных песчаных дорогах этой местности.

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает информационным партнером Сергея Карякина и его команды. 

Читайте также:

Лопнул ремень: команда Карякина столкнулась с трудностями на новом этапе «Шелкового пути».

Сергей Карякин и Антон Власюк лидируют после четвертого этапа ралли-рейда «Шелковый путь».

Сергей Карякин и Антон Власюк победили в одном из этапов ралли «шелковый путь». 

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • В Новоуральске на комбинате, работающем с ураном, взорвался баллонВ Новоуральске на комбинате, работающем с ураном, взорвался баллон
  • Андрей Бриль — о последствиях мятежа Пригожина и назначении свеклы в совет директоров ЦБАндрей Бриль — о последствиях мятежа Пригожина и назначении свеклы в совет директоров ЦБ
  • Налоговая будет автоматически списывать деньги со счетов россиянНалоговая будет автоматически списывать деньги со счетов россиян
  • Правительство сообщает о подготовке к «мобилизации ресурсов»Правительство сообщает о подготовке к «мобилизации ресурсов»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.