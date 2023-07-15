Участок Саратов-Волгоград стал самым трудным этапом ралли для уральской команды

Snag Racing преодолела самый сложный этап «Шелкового пути», столкнувшись с непредвиденными техническими сложностями и сохранив лидирующую позицию в категории ТЗ.

Седьмой этап ралли «Шелковый путь» оказался наиболее трудным для уральской команды в ралли «Шелковый путь». Ребята из Екатеринбурга столкнулась с непредвиденными техническими проблемами, что сделало этот этап особенно сложным.

Участники гонки преодолели два спецучастка общей протяженностью более 400 километров за 4 часа 34 минут 33 секунды. 7 этап стал самым длинным маршрутом за все дни соревнования. Однако, проблемы с вариаторами стали причиной потери времени для команды Snag Racing, так как привели к четырем остановкам на маршруте.

«Классный доп, мне понравился, хорошее пилотирование. Было интересно наблюдать, как меняется растительность, как меняется земля от начала спецучастка к концу. Кажется, мы реально приехали из чернозёма в пески, в закрученные 3D-элементы – мне очень понравилось. Поэтому сегодня хороший день, пусть даже и не очень удачный в плане результата», - завил Сергей Карякин.

Сергей Карякин и Антон Власюк, несмотря на сложности, продемонстрировали профессионализм и решительность. После этапа они вместе со своей командой активно занялись устранением технических неполадок боевого автомобиля. В данный момент 4-х кратные победители Шелкового пути сохраняют лидирующую позицию в категории Т3.

Следующий этап ралли «Шелковый путь» запланирован на 14 июля. Участников ожидает скоростной участок «Волгоград-Липецк», который включает грунтовые дороги и дюнетты Арчединско-Донского песчаного массива. Спортсмены смогут проявить свои навыки на коварных песчаных дорогах этой местности.

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает информационным партнером Сергея Карякина и его команды.

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