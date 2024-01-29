«Перекрывают рубильник». В России по ночам отключают мобильный интернет LTE. Зачем?

По требованию властей в трех регионах решили выключать мобильный интернет по ночам. Операторы связи не комментируют отключения. Источники говорят, что это необходимо, чтобы предотвратить атаку дронов.

Три региона России объявили, что с 25 по 30 января по ночам на их территории не будет работать мобильный интернет LTE (технология 4G) всех операторов. Как пишет РБК, 25 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что мобильный интернет будет недоступен жителям региона с 23:00 до 6:00 вплоть до 30 января.

Аналогичное объявление сделали министерство цифрового развития Новгородской области, а также комитет цифрового развития Ленинградской области. Во всех сообщениях уточняется, что отключение сетей необходимо для проведения работ «по перенастройке частот вещания».

Михаил Ведерников добавлял, что после отключения 4G продолжит работать стандарт 3G:

Но он устарел, и на многих территориях его просто нет. В связи с этим прогнозируются сбои. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами, — отмечал губернатор.

Представители крупнейших мобильных операторов отказались комментировать отключение 4G в некоторых регионах.

Один из участников коммуникационного рынка рассказал, что отключение сетей по технологии 4G связано «с визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО)». В указанные даты как раз проходит визит в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко, встречи с которым президент РФ Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге.

Отключение интернета необходимо для обеспечения «чистого пространства» для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности. Перебои со связью и экстренное глушение интернета допускается в этих регионах и в дневное время, в случае если поступит соответствующее распоряжение, — сказал источник.

Другой собеседник рассказал, что отключение сетей 4G необходимо, чтобы снизить угрозу атаки дронов со стороны Украины:

Для наведения беспилотники используют сигнал GPS, который российские власти специально искажают, в дневное время — собственные камеры наблюдения, в ночное — сотовые вышки на земле. Связь 4G блокируют только ночью, потому что именно в это время в основном происходят атаки с использованием беспилотников

Гендиректор информагентства TelecomDaily Денис Кусков говорит, что отключение мобильного интернета по ночам — адекватная с технической точки зрения:

Перекрывается рубильник, который помогает управлять дронами. Проблемы это может доставить разве что любителям скачивать фильмы ночью, как альтернативу можно использовать домашний интернет.

Dk.RU рассказывал, что в июле 2023 г. в России проводились учения по отключению российского сегмента интернета от Всемирной сети с сохранностью работы российских сервисов. Мероприятия проводили в Центральном федеральном округе примерно с трех до пяти часов утра и только на мобильных сетях связи, рассказывали источники.