Компания Polymetal сменила основного акционера

Теперь основным акционером крупнейшего производителя серебра в России и одного из крупнейших золотодобытчиков Polymetal стал оманский фонд. Новый акционер намерен продать российские активы.

Оманский государственный фонд MDI выкупил у ICT Holding 23,9% акционерного капитала крупнейшего производителя серебра в России и одного из крупнейших золотодобытчиков —Polymetal International, пишет РБК. В результате сделки ICT Holding (принадлежит миллиардеру Александру Несису), который прежде был основным акционером Polymetal, полностью продал свою долю в компании.

Дочерняя компания государственного фонда Омана Mercury Investments International LLC (MII LLC) купила 113 201 189 акций (23,9% акционерного капитала) Polymetal у дочерней компании ICT Holding Limited (ICT Holding), — говорится в сообщении Polymetal International.

Как пишет издание, после сделки еще 62% акций остались у институциональных и частных инвесторов, 9,9% — у BlackRock, 3,3% — у Fodina B.V., еще 0,9% принадлежит директорам и менеджменту.

Рolymetal International — крупнейший в России производитель серебра и один из основных золотодобытчиков. Предприятия «Полиметалл» расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке, Казахстане и Армении.

Ранее российский бизнес Рolymetal International — АО «Полиметалл» возглавлял Виталий Несис — брат Александра Несиса. Однако после введения санкций США против россиской структуры Polymetal он покинул этот пост и возглавил Рolymetal International. Виталий Несис отметил, что новый акционер поддерживает планы Polymetal уйти из России:

Мы рады, что MDI LLC подтвердил свою полную поддержку стратегии «Полиметалла», которая включает в себя снижение рисков для бизнеса путем продажи российских активов и дальнейшее развитие производства в Казахстане и в Центрально-Азиатском регионе в целом, — заявил он.

Как рассказывал DK.RU, в августе 2023 г. Виталий Несис объявил, что российские активы «Полиметалла» могут быть проданы уже в первой половине 2024 г. Он объяснял, что продажа российских активов стала вынужденной мерой, поскольку существует риск санкций для всей группы. 19 мая 2023 г. Минфин США включил в санкционный список АО Полиметалл — российскую структуру Polymetal.