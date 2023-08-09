Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.08
97,39
106,88
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Polymetal может продать российские активы, чтобы инвестировать в Казахстан

Polymetal может продать российские активы, чтобы инвестировать в Казахстан
Иллюстрация: stylishbag.ru

Глава компании Виталий Несис напомнил, что перерегистрация компании в Казахстане нужна в том числе для того, чтобы она могла выплачивать дивиденды. Кроме того, существует риск санкций для всей группы.

#ПРОИЗВОДСТВО#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов. Сделка может произойти уже в течение шести-девяти месяцев, передает ТАСС. Средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане, сообщил глава компании Виталий Несис:

Я думаю, что часть средств пойдет на строительство предприятий в Казахстане, а часть — на выплату дивидендов от Polymetal International.

Несис напомнил, что перерегистрация компании в Казахстане нужна была в том числе для того, чтобы она могла выплачивать дивиденды. Компания рассчитывает вернуться к выплате дивидендов к концу 2023 года. В позитивном сценарии компания надеется продать российские активы в течение шести месяцев, но на это уйдет больше времени, поскольку компании необходимо будет получить разрешение российских антимонопольных органов. 

Кроме того, глава Polymetal отметил, что продажа российских активов стала вынужденной мерой, поскольку существует риск санкций для всей группы. 19 мая Минфин США включил в санкционный список АО Полиметалл — российскую структуру Polymetal. 

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития. 

В июне в Свердловской области запущена новая фабрика по переработке руды, рассказывал DK.RU. Объем инвестиций в предприятие компании «Полиметалл» составил более семи миллиардов рублей. Предприятие обеспечит работой 350 жителей региона и будет приносить в бюджеты всех уровней порядка 450 млн руб. в год в виде налоговых отчислений.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • «Важная задача при строительстве М-12 — не допустить ошибок, как на М-11»«Важная задача при строительстве М-12 — не допустить ошибок, как на М-11»
  • Никаких Хагги-Вагги? В России вводят ГОСТ на детские игрушкиНикаких Хагги-Вагги? В России вводят ГОСТ на детские игрушки
  • В тихом центре Екатеринбурга появится заметный современный жилой комплексВ тихом центре Екатеринбурга появится заметный современный жилой комплекс
  • Неподсанкционное пиво: крупнейшими поставщиками в Россию стали Германия, Бельгия и ЧехияНеподсанкционное пиво: крупнейшими поставщиками в Россию стали Германия, Бельгия и Чехия
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.