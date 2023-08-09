Polymetal может продать российские активы, чтобы инвестировать в Казахстан

Глава компании Виталий Несис напомнил, что перерегистрация компании в Казахстане нужна в том числе для того, чтобы она могла выплачивать дивиденды. Кроме того, существует риск санкций для всей группы.

Крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов. Сделка может произойти уже в течение шести-девяти месяцев, передает ТАСС. Средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане, сообщил глава компании Виталий Несис:

Я думаю, что часть средств пойдет на строительство предприятий в Казахстане, а часть — на выплату дивидендов от Polymetal International.

Несис напомнил, что перерегистрация компании в Казахстане нужна была в том числе для того, чтобы она могла выплачивать дивиденды. Компания рассчитывает вернуться к выплате дивидендов к концу 2023 года. В позитивном сценарии компания надеется продать российские активы в течение шести месяцев, но на это уйдет больше времени, поскольку компании необходимо будет получить разрешение российских антимонопольных органов.

Кроме того, глава Polymetal отметил, что продажа российских активов стала вынужденной мерой, поскольку существует риск санкций для всей группы. 19 мая Минфин США включил в санкционный список АО Полиметалл — российскую структуру Polymetal.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.

В июне в Свердловской области запущена новая фабрика по переработке руды, рассказывал DK.RU. Объем инвестиций в предприятие компании «Полиметалл» составил более семи миллиардов рублей. Предприятие обеспечит работой 350 жителей региона и будет приносить в бюджеты всех уровней порядка 450 млн руб. в год в виде налоговых отчислений.