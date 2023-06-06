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В Свердловской области запущена новая фабрика по переработке руды

В Свердловской области запущена новая фабрика по переработке руды
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Объем инвестиций в предприятие компании «Полиметалл» составил более семи миллиардов рублей. На открытие фабрики приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Ежегодно «Краснотурьинск-Полиметалл» будет перерабатывать 450 тысяч тонн руды, поступающей с месторождения Пещерное, а также с других полиметаллических месторождений региона.  

Предприятие обеспечит работой 350 жителей региона и будет приносить в бюджеты всех уровней порядка 450 млн руб. в год в виде налоговых отчислений.

Новая фабрика и давно работающее предприятие компании «Полиметалл» образуют крупный производственный комплекс. Губернатор Евгений Куйвашев, посетивший сегодня обе площадки, акцентировал внимание на их экологичности.

Свердловские предприятия принадлежат компании Polymetal International. Это крупнейший в России производитель серебра и один из основных золотодобытчиков. 5 июня Polymetal International сообщила об отставках главного исполнительного директора Виталия Несиса и главного финансового директора Максима Назимока со всех руководящих постов в российских активах группы «Полиметалл». Новым гендиректором компании стал Сергей Черкашин, ранее занимавший пост заместителя директора по экономике. Как пишет РБК, в настоящий момент группа рассматривает все «доступные опции» по продаже российского бизнеса.

Ранее DK.RU сообщил, что Уральский завод металлоконструкций выставлен на продажу на «Авито». Он специализируется на проектировании и производстве металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства. Владелец рассчитывает получить за завод 690 млн руб.

Напомним, что в марте 2023 г. в Алапаевске начали строить металлургический завод. Ежегодно на «Нейвастали» планируется выпускать 290 тыс. тонн мелющих шаров, применяющихся на горнообогатительных фабриках для измельчения руды, и 520 тысяч тонн стальной заготовки. Проект реализует компания «ФОРМАТ-ЕК».

Автор: Виктория Говорковская
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