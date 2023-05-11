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Уральский завод металлоконструкций выставлен на продажу на «Авито»

Уральский завод металлоконструкций выставлен на продажу на «Авито»
Иллюстрация: Авито

В объявлении сообщается, что предприятие сертифицировано по ISO 9001 и оснащено современным высокоточным автоматизированным оборудованием. В штате завода — 80 человек.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Уральский завод металлоконструкций находится в Нижнем Тагиле (ул. Индустриальная, 46). Он специализируется на проектировании и производстве металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства. В объявлении о продаже, размещенном на сайте «Авито», указано, что за последние пять лет продукция завода была задействована на 500 промышленных и жилых объектах от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в странах СНГ.

Предприятие находится на земельном участке 2 га, земля в собственности. Собственная энергоподстанция, система водоснабжения и водоотведения, центральное водяное отопление, благоустроенная территория, включая асфальтированные дороги. Возможна продажа недвижимого комплекса и земельного участка свободными от производства, — говорится в объявлении.

Владелец рассчитывает получить за завод 690 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что «Титановая долина» ищет подрядчика для строительства завода. Речь идет о возведении многофункционального производственного корпуса для «Уральского завода гражданской авиации». Предприятие планирует запустить там в серийное производство два самолета. Цена вопроса — 1,16 млрд руб.

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Автор: Виктория Говорковская
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