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В Екатеринбурге определили лучших каратистов УрФО

В Екатеринбурге определили лучших каратистов УрФО
Иллюстрация: Предоставлено УГПХ

В минувшие выходные в городе состоялось официальное Первенство и Чемпионат УрФО по каратэ Киокушинкай. Больше всего медалей завоевали спортсмены из Свердловской области.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Первенство и Чемпионат УрФО по каратэ Киокушинкай проходили 27-28 января на площадке спорткомплекса «Родина» в Екатеринбурге. В нем приняли участие около тысячи спортсменов из пяти регионов — Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

На церемонии открытия участников соревнований поприветствовали министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и председатель попечительского совета Федерации каратэ Киокушинкай по Свердловской области — генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич.

В Екатеринбурге определили лучших каратистов УрФО 1

В течение двух дней на первенстве определили лучших каратистов в пяти возрастных категориях: 8-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет и 18+. Как рассказал DK.RU президент Федерации Каратэ Киокушинкай по Свердловской области Андрей Чирков, спортсмены из Свердловской области завоевали самое большое количество медалей.

Основная конкуренция на чемпионате развернулась между спортсменами из нашей области, потому что эти соревнования являются отборочными — лучшие спортсмены войдут в состав сборной Свердловской области и отправятся на Чемпионат России по каратэ Киокушинкай. Наша команда на федеральном уровне всегда показывает высокие результаты и занимает призовые места на чемпионате в командном зачете, — отметил Андрей Чирков.

Добавим, что Уральский горнопромышленный холдинг уже несколько лет поддерживает областную Федерацию каратэ Киокушинкай. Благодаря этому сотрудничеству спортсмены могут принимать участие в выездных соревнованиях, отстаивая интересы Свердловской области, и проводить в Екатеринбурге чемпионаты федерального значения.

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Автор: Мария Смирнова
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