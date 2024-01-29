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Под Екатеринбургом произошла смертельная авария с участием автобуса с детьми

Под Екатеринбургом произошла смертельная авария с участием автобуса с детьми
Иллюстрация: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В понедельник утром на дороге между Серовским трактом и поселком Верх-Нейвинский столкнулись автобус, в салоне которого были 18 подростков, и легковой автомобиль. Четыре человека погибли.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с автобусом, в котором ехала детская спортивная команда. Погибли четверо, три человека госпитализированы. ДТП произошло на дороге между Серовским трактом и поселком Верх-Нейвинский сегодня около 9.30 утра.

В автобусе, который столкнулся с легковым автомобилем Citroen, ехала детская хоккейная команда «Кедр» из Новоуральска. В региональной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на полосу встречного движения.

Три человека, ехавшие в Citroen, погибли на месте. Тренер команды, ехавший в автобусе, умер позже в машине скорой помощи. Два человека (взрослый и ребенок) госпитализированы Центральную медсанчасть № 31 Новоуральска, одного ребенка транспортируют в больницу Екатеринбурга.

Автобус с детьми возвращался домой, в минувшие выходные игроки «Кедра» провели два матча с  «Метеор-Сигнал-2006» из Челябинска. В салоне автобуса были 18 подростков, тренер и водитель. По факту аварии проверку проводит прокуратура и Следственный комитет.

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Автор: Александра Клименко
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