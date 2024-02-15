«Безопасность труда на предприятии — это необходимость и серьезная ответственность»

Любой работодатель, не обеспечивший своим сотрудникам безопасные условия работы, может впоследствии за это поплатиться: охрана труда, как и налогообложение, является поднадзорной сферой.

У работодателя есть две серьезные ответственности, которые могут повлечь за собой административное и уголовное наказание. Первая — это финансовая ответственность, наступающая, если компания не платит налоги. Вторая — это ответственность за безопасные условия труда сотрудников, которые декларирует раздел Х Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). Снизить риски для персонала и руководителей поможет аудит.

Как соблюсти требования законодательства к охране труда, в интервью DK.RU рассказали топ-менеджеры учебно-экспертного центра «АСНОВА» — Светлана Майер, директор центра, и Роман Зюзин, руководитель отдела охраны труда.

Светлана, что такое охрана труда?

— Если кратко, это система правил, процедур и технологий, направленных на обеспечение безопасности, здоровья и комфорта работников во время выполнения работы.

Кто проводит проверки надлежащей охраны труда?

— Есть Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд), в состав которого входит Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). У Роструда в каждом субъекте России есть Государственная инспекция труда — это та конечная структура, которая выполняет контрольно-надзорную деятельность в части выполнения работодателем трудового законодательства. С установленной периодичностью проводятся плановые проверки; списки компаний и организаций утверждаются и выносятся на сайты прокуратуры и государственной инспекции труда. Также могут проводиться внеплановые проверки, в т.ч. по причине жалобы работника или несчастного случая.

Обеспечение безопасности

Обеспечение безопасности труда — это соблюдение законодательства в области охраны труда в той или иной сфере деятельности, более подробно обязанности работодателя расписаны в ст. 214 Трудового Кодекса РФ. Одна из лучших профилактик травматизма на предприятиях — это обучение работников, как правильно и безопасно выполнять те или иные виды работ. Главная цель — сведение до нуля профессиональных рисков на рабочем месте для предотвращения производственных травм и профессиональных заболеваний. В этом предприятиям помогают внешние аудиторские компании.

Зачем компании проводить аудит, если работодатель отвественно относится к охране труда ?

— Охрана труда — поднадзорная сфера деятельности, в которой за несоблюдение правил и неисполнение требований законодательства предусмотрена ответственность, в т. ч. и уголовная с лишением свободы до пяти лет (ст. 143 УК РФ).

Соблюсти все требования охраны труда — задача не из легких, однако есть определенный ряд требований, для которых не нужен большой объем ресурсов, но их выполнение позволяет минимизировать как травматизм работников, так и ответственность работодателей. Законы изменяются, законодательная база обновляется каждые полгода, и периодически необходимо вводить работодателя в реальное понимание, где он сейчас находится, насколько далек он от совершенства.

Что делает аудит?

— Аудит выявляет белые пятна, показывает, какие из обязательных процедур по охране труда не доработаны, например, человек не прошел медосмотр, обучение по охране труда, или где-то не проведен инструктаж, не подготовлены инструкции по охране труда, не оценены профессиональные риски и т.д. В компании должна быть выстроена система управления охраной труда, аудит выявляет ее несовершенства или отсутствие.

Крупные компании тоже привлекают внешний аудит?

— Я уже отмечала, что существует серьезная ответственность работодателя, а большинство юристов именно в области безопасности труда слабы. Мы работаем с крупными корпорациями, у нас есть классные клиенты с суперспециалистами в штате, с огромным багажом знаний по охране труда. Но, так или иначе, у них неизбежно замыливается глаз. Где-то не успел из-за операционной текучки, где-то не уследил вовремя за изменением законодательства. В процессе аудита часто формируются уникальные решения задач, требующие нестандартного подхода, что важно для сложных производств. Когда штатному специалисту помогает внешний эксперт, результаты аудита для работодателя получаются максимально объективными.

Как составить эталонную модель охраны труда для организации?

— В каждой отрасли, в каждой компании своя специфика и свои нюансы. При проведении аудита мы смотрим, какие нормативно-правовые акты распространяются на деятельность конкретного работодателя. Даже если это не производство, то в совокупности количество пунктов всех нормативно-правовых актов, распространяющихся на работодателя, может составлять несколько сотен.

Что поможет избежать работодателю уголовной ответственности в случае аварии или несчастного случая?

— Уголовная ответственность исключается, если работодатель обеспечивает выполнение требований ст.214 ТК РФ: если проведена специальная оценка условий труда с последующей оценкой профессиональных рисков, и их основе сотрудники своевременно проходят медосмотры и обучение по охране труда, обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты и т.д.

Если очевидно, что работодатель сделал все, чтобы предотвратить несчастный случай, а именно: обеспечил функционирование системы управления охраной труда (попросту говоря, задокументировал свои распорядительные действия), профинансировал выполнение обязательных процедур по охране труда, ознакомил с порядком безопасного производства работ, грамотно распределил ответственность за безопасные условия труда, то решение о привлечении к уголовной ответственности будет рассматриваться в большей степени относительно конкретных ответственных исполнителей, а не работодателя.

Роман, что именно получает заказчик после аудита?

— Результат аудита — это не просто список нормативно-правовых актов, которые нужно выполнить, это перечень мероприятий, ранжированный по приоритетам, где мы указываем, что компании необходимо выполнить в первую очередь, во вторую, в третью. Для эффективного планирования заказчиком расходов на обязательные мероприятия ему предоставляется калькуляция затрат. Мы не просто отмечаем — у вас нет того и этого, мы готовим индивидуальный план действий, чтобы все реализовать правильно, грамотно, последовательно, экономически эффективно и в результате защитить работодателя от всех видов ответственности.

Мы коммерческая организация, поэтому мыслим так же, как наши заказчики, и понимаем, что нужно не просто показать картинку, что есть и что будет, но и сразу ответить на вопрос: «Сколько?». Мы даем план, дальше заказчик уже действует самостоятельно. По желанию заказчика мы можем провести ему повторный аудит, а также предоставляем дополнительные сервисные услуги (разработку документации, аутсорсинг службы охраны труда). Отмечу, что у всех клиентов, которые прошли аудит с УЭЦ «АСНОВА» и выполнили план мероприятий по его результатам, не происходило несчастных случаев, а руководители бизнеса не попадали под ответственность.

Штатные специалисты по охране труда компаний не справляются с созданием и управлением системой?

— Практика общения со штатными специалистами по охране труда показывает, что их реальный функционал мало коррелирует с профессиональным стандартом и требованиями трудового законодательства в сфере охраны труда. Большинство работодателей не имеют представления о функционале специалиста по охране труда и о том, сколько ресурсов (человеко-часов) необходимо для выполнения этих функций.

При этом формируется ложная точка зрения о том, что специалисту по охране труда можно вменить много других прикладных и оперативных функций (например, выдача СИЗ, закупка воды, оформление пропусков, допусков, менеджмент качества, культурно-оздоровительные мероприятия и т. д.) для соответствия задач заработной плате. Постоянно возникают срочные, сиюминутные задачи, специалист по охране труда отклоняется от своих обязанностей, и в итоге специалист есть, а обеспечения охраны труда на предприятии — нет.

В такой ситуации внешний аудит — самый лучший и комфортный способ донести до работодателя, в каком состоянии находится охрана труда и есть ли она вообще.

Есть ли для вашей компании какие-то ограничения при проведении аудита?

— Ранее наши сотрудники работали специалистами по охране труда на сложных производствах, в строительстве, горнодобывающей отрасли, энергетике, пищевой промышленности, и сейчас этот опыт применяют уже в нашем центре. Мы можем провести аудит любой компании, мы по-настоящему широкопрофильны и работаем на рынке уже 15 лет.

Фото: Благодарственное письмо

Какие компании составляют портфель клиентов «АСНОВА»?

— 50-60% — производство (как металлургия, так и легкая и пищевая промышленность), 20-30% — строительство, остальное — сфера услуг (складские услуги, логистические услуги, медицинские услуги).

В каких регионах вы работаете?

— Аудит охраны труда мы предоставляем по всей России, а на аутсорсинг берем компании только из Свердловской области. Основные заказчики находятся в Екатеринбурге и в радиусе 40-50 км от города.

Фото: Благодарственное письмо

Просвещение и популяризация

Многие предприниматели не подозревают о существовании обязанностей работодателя в области охраны труда и узнают об этом, когда становится слишком поздно.

Светлана, кто чаще всего обращается за аудитом?

— У нас три основных типа клиентов. Первый — это компании, у которых уже что-то случилось, они сильно обожглись и не хотят повторения ошибок. Это заказчики осознанные, они проходят аудит, получают план, идут на сервисное обслуживание и выполняют все мероприятия. При таком отношении с нулевого уровня охраны труда за год-полтора выстраивается полная система управления, вплоть до присвоения первого места в Свердловской области по организации охраны труда.

Второй тип заказчика — тот, чьи друзья попали в сложную ситуацию. Человек увидел чужую ошибку и сделал вывод, что ему нужно выстроить охрану труда у себя в компании. Это тоже осознанное решение, и мы помогаем выстроить всю систему.

Третий вариант — молодые амбициозные предприниматели-бизнесмены, которые работают только на себя, у которых нет опыта работы где-то или на кого-то. Они слышали, что охрана труда сейчас — это модно, экологично, круто, поэтому пытаются быть в тренде. С ними сложнее — они не осознают, что это не просто плюсики к имиджу, а необходимость, и все очень серьезно. С этой категорией мы тоже работаем, доказываем, показываем, рассказываем, учим.

Встречаются ли клиенты, которые не знали, что существует какая-то охрана труда?

— Это беда малого и микробизнеса, молодых и только что открывшихся компаний. Были такие ребята (не единичные случаи), которые у нас на обучении впервые узнавали про охрану труда, они с «квадратными глазами» слушали о наказаниях за неисполнение требований закона. Средний и большой бизнес «в теме», там более-менее порядок, и есть Фонд социального страхования РФ, который спрашивает с работодателей спецоценку, пожарную безопасность и охрану труда. А малый бизнес — это проблема.

Благо, если они подрядные организации, если выигрывают тендеры, и крупные компании берут их под крыло и заставляют разрабатывать систему безопасности труда. Те же, кто работает на себя, зачастую даже не подозревают о своих обязанностях, и когда с сотрудниками происходит что-то нехорошее, получают печальные для себя последствия. Удача, если до этого такие «незнайки» попадают к нам.

Каким вы видите выход из этой ситуации?

— У нас есть различные предпринимательские сообщества. Там дают массу информации о маркетинге, экономике, про IT, CRM и прочее. И абсолютно все забывают про охрану труда. Экологию и то затрагивают, а про охрану труда — тишина. Почему? Непонятно. Это же про наших сотрудников, про наших людей, про население нашей страны. Я часто бываю на форумах и круглых столах с предпринимателями и вижу ситуацию. Это моя боль. В последнее время я стала подходить непосредственно к организаторам мероприятий и говорить: если мы не будем обозначать проблемы, никто о них и не узнает.

Я всегда говорю специалистам по охране труда, что нас не видно, но на нас огромная ответственность, ведь только мы знаем, куда именно нужно посмотреть работодателю, вовремя можем подсказать, что необходимо сделать, чтобы руководитель позаботился о других людях и о себе самом.

Роман, как изменилась работа специалистов по охране труда за последние годы?

— Самое заметное изменение в том, что законодательство по охране труда переходит от государственного нормативно-правового регулирования к риск-ориентированной модели. Появилась процедура управления профрисками, в т.ч. их оценка, когда сам работодатель решает, какие именно его компании представляют опасность для сотрудников, и что он должен сделать, чтобы обезопасить свой персонал. Это не означает полную свободу и безнадзорность. Если работодатель что-то не прописал, а несчастный случай произошел, значит, была некачественно дана оценка профрисков, не были проведены необходимые мероприятия. Вектор идет в сторону повышения сознательности работодателя.

Думаю, когда переход завершится, количество государственных нормативных требований уменьшится, но кратно увеличится тяжесть административной ответственности, она будет выстроена по примеру других стран с аналогичной системой, где штрафы для работодателей в 10 раз выше, чем сейчас в России.

Второе важное изменение — это цифровизация, она сейчас идет во всех сферах, в т. ч. и в области охраны труда. В цифру уже переведены сведения об условиях труда на рабочем месте — это один реестр. Сейчас появился второй реестр, в который работодателями вносятся сведения о сотрудниках, прошедших обучение по охране труда. Со временем все процессы учета и отчетности перейдут в реестры и будут автоматизированы.

Светлана, в разговоре уже упоминалось об аутсорсинге. Это востребованная услуга?

— Если аудит заказывает крупная компания, все мероприятия после она может на 100% выполнить силами своих сотрудников. Если заказчики — малое предприятияе либо микробизнес, они после аудита приходят к нам на аутсорсинг, потому что сами не смогут выполнить все предписания, иначе им просто не выжить.

В организации должен быть штатный специалист по охране труда, либо, согласно ТК РФ, если в организации менее 100 человек, можно нанять аутсорсинговую компанию, которая внесена в реестр Минтруда РФ. Все эксперты «АСНОВА» имеют необходимое образование и стаж работы, наш центр аккредитован.

Грамотного специалиста по охране труда сегодня найти трудно, их в Екатеринбурге по пальцам пересчитать можно. Мы своих экспертов собираем всеми разрешенными способами, с бубнами танцуем, лишь бы они к нам пришли, и мы могли оказывать качественные услуги. Малый бизнес такого себе позволить не может, стоимость таких экспертов приличная, а мы платим выше рынка.

Можете привести цифры?

— На рынке средняя зарплата составляет 40-60 тыс. руб., наши специалисты меньше 80 тыс. руб. не получают. Малый бизнес не может позволить себе такие расходы. Приходя к нам, предприниматели получают настоящих экспертов. Когда они берут кого-то в штат на 40 тыс. руб., возникает вопрос: а кого они взяли? Без специальных знаний оценить уровень квалификации крайне сложно.

Во сколько обходится сервисное сопровождение?

— Если мы говорим про бизнес, где, условно, 15 сотрудников, какое-нибудь небольшое производство, обслуживание обойдется примерно в 15 тыс. руб. в месяц. То есть выгода как минимум в три-четыре раза, никаких налогов, отпускных и больничных. В пакет обслуживания входит несколько модулей, заказчик может убрать ненужное и скорректировать цену. И при аудите, и при сервисном сопровождении для каждой компании рассчитывается индивидуальная стоимость, она зависит от объема работ.

Стоимость услуг вашей компании в рынке или выше?

— Стоимость наших услуг несколько выше рынка, но это компенсируется качеством предоставляемых услуг. А также мы даем гарантию нашим клиентам. Один из наших приоритетов — выстраивание доверительных отношений с заказчиками, 80% клиентов работают с нами 10 лет и более. Без доверия ничего не получится. Тех, кто прочитал интервью и начал переживать за свое дело, приглашаю к нам. Мы можем быть экспертами, наставниками, партнерами. У нас энергичная и амбициозная команда. С клиентами умеем общаться на любом языке, при любом уровне бизнеса, сохраняя полную конфиденциальность.

Учебно-экспертный центр охраны труда и промышленной безопасности «АСНОВА»

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Фото предоставлены УЭЦ «АСНОВА»