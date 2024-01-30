Свердловская область вошла в топ-10 по наибольшей ожидаемой убыли населения

По данным Росстата, в течение 20 лет население Свердловской области может сократиться на 368,6 тыс. человек (в среднем по 17,5 тыс. в год). Всего по России прогнозируют убыль более 12 млн граждан.

Росстат опубликовал долгосрочный демографический прогноз по регионам страны. Согласно ему, до 2045 г. население Свердловской области сократится на 369 тыс. человек. Она на восьмом месте в России по абсолютной естественной убыли населения.

Список регионов-лидеров по абсолютной естественной убыли населения в следующие 20 лет:

Москва — 696 тыс. человек;

Московская область — 610,2 тыс.

Ростовская область — 523,2 тыс.

Санкт-Петербург — 466,4 тыс.

Краснодарский край — 462,6 тыс.

Нижегородская область — 441,4 тыс.

Самарская область — 421,2 тыс.

Свердловская область — 368,6 тыс.

Саратовская область — 348,2 тыс.

Воронежская область — 347,8 тыс.

Всего по России ожидается убыль в 12,1 млн человек.

По показателю естественной убыли в расчете на тысячу человек «лидируют» Смоленская область, Карелия, Тамбовская область, Мордовия, Тверская, Рязанская, Псковская, Владимирская, Тульская области.

На размер естественной убыли в регионе и его позицию в рейтинге непосредственно влияет соотношение количества людей пожилого возраста к относительно молодым.

Ранее доктор медицинских наук, основатель «Клиники института мозга» Андрей Белкин отметил в интервью DK.RU, что смертность от инсультов снижается:

Природа придумала механизм прекращения деятельности индивида, который больше не в состоянии воспроизводиться. Мы хотим сохранить жизнь и действуем против природы. Борьба с инсультом — хорошая борьба, и мы в ней побеждаем.

Он также рассказал о рисках возникновения инсультов (и как их избежать), и о системе помощи таким пациентам в России в целом и в Екатеринбурге, в частности.

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