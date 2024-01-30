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Свердловская область вошла в топ-10 по наибольшей ожидаемой убыли населения

Свердловская область вошла в топ-10 по наибольшей ожидаемой убыли населения
Иллюстрация: DK.RU

По данным Росстата, в течение 20 лет население Свердловской области может сократиться на 368,6 тыс. человек (в среднем по 17,5 тыс. в год). Всего по России прогнозируют убыль более 12 млн граждан.

#ДЕМОГРАФИЯ#НОВОСТИ

Росстат опубликовал долгосрочный демографический прогноз по регионам страны. Согласно ему, до 2045 г. население Свердловской области сократится на 369 тыс. человек. Она на восьмом месте в России по абсолютной естественной убыли населения.

Список регионов-лидеров по абсолютной естественной убыли населения в следующие 20 лет:

  • Москва — 696 тыс. человек;
  • Московская область — 610,2 тыс.
  • Ростовская область — 523,2 тыс.
  • Санкт-Петербург — 466,4 тыс.
  • Краснодарский край — 462,6 тыс.
  • Нижегородская область — 441,4 тыс.
  • Самарская область — 421,2 тыс.
  • Свердловская область — 368,6 тыс.
  • Саратовская область — 348,2 тыс.
  • Воронежская область — 347,8 тыс.

Всего по России ожидается убыль в 12,1 млн человек.

По показателю естественной убыли в расчете на тысячу человек «лидируют» Смоленская область, Карелия, Тамбовская область, Мордовия, Тверская, Рязанская, Псковская, Владимирская, Тульская области.  

На размер естественной убыли в регионе и его позицию в рейтинге непосредственно влияет соотношение количества людей пожилого возраста к относительно молодым. 

Ранее доктор медицинских наук, основатель «Клиники института мозга» Андрей Белкин отметил в интервью DK.RU, что смертность от инсультов снижается:

Природа придумала механизм прекращения деятельности индивида, который больше не в состоянии воспроизводиться. Мы хотим сохранить жизнь и действуем против природы. Борьба с инсультом — хорошая борьба, и мы в ней побеждаем.  

Он также рассказал о рисках возникновения инсультов (и как их избежать), и о системе помощи таким пациентам в России в целом и в Екатеринбурге, в частности.

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Автор: Виктория Говорковская
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