Как поколение зумеров меняет рынок труда — Наталья Везломцева

Эффективны на короткой дистанции, предпочитают свободу деньгам, плохо сходятся с бэби-бумерами. Кто такие зумеры, чем они могут быть полезны бизнесу, и как их привлечь в компанию — на DK.RU.

Согласно результатам исследования компании «Яков и Партнеры» (бывшая консалтинговая фирма McKinsey), к 2030 г. дефицит рабочих кадров в России составит от 2 до 4 млн человек. В стране будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн — высшей квалификации. «Очередей из дешевых кадров в ответ на любое объявление о работе уже не будет», — отмечают его авторы.

Впрочем, уже сегодня об отсутствии рабочих рук говорят представители большинства секторов экономики: от образовательных учреждений до заводов. При этом все более весомую роль на рынке труда начинает играть поколение Z.

Карьерный эксперт hh.ru Наталья Везломцева рассказала, что отличает его от бэби-бумеров, иксов и игреков, и чем работодатели могут привлечь зумеров.

— В настоящий момент тренды рынка труда формируют четыре поколения: бэби-бумеров, поколение Х, поколение Y (миллениалы) и поколение Z (зумеры). Каждое из них обладает своими особенностями.

Поколение бэби-бумеров (1944–1967)

Это поколение, родившееся после Великой Отечественной войны. На него влияли идеалы СССР. Оно обладает неиссякаемым оптимизмом, крепким здоровьем, трудоспособностью. Оно верило в светлое будущее и было готово работать ради него по 60 часов в неделю, порой без отгулов и отпусков.

Для бэби-бумеров характерен упорный труд. При этом им важно признание их результатов со стороны коллектива и руководства (грамоты, поощрения).

Поколение Х (1967–1984)

Это поколение называют поколением MTV. Период его становления совпал с Перестройкой, распадом СССР, 90-ми и в то же время с началом технологических трансформации, в частности, с распространением компьютеров. Представители поколения Х изначально были не склонны верить в некое общее светлое будущее. Они работали на себя, делали карьеру, зачастую годами оставаясь на одном месте. Типичная карьерная история представителя поколения Х — вырасти в рамках компании от менеджера по продажам до коммерческого директора.

Поколение Y или миллениалы (1984–2000)

Самое сложно воспринимаемое поколение. Оно застало все возможные перемены в мире и на рынке труда. Например, за период их обучения в школе произошел переход от кнопочных телефонов до продвинутых айфонов. Это наложило на них свой отпечаток.

Они часто откладывают взрослую жизнь «чуть на потом», продлевая молодость. Не склонны рано заводить семью: делают это после 30 лет, выстроив карьеру, в полной мере ощутив почву под ногами. Они любят путешествовать и ценят свободу. В частности, это проявляется при выборе формата и графика работы. Они адаптивны и психологически устойчивы.

Поколение Z или зумеры (2000–2015)

Это поколение технологического бума, киберспорта, виртуальной реальности, дополненной реальности. Они выросли в цифровом мире, что делает их более приспособленными к использованию технологий в повседневной жизни и работе. Зумеры — эксперты в использовании технологий. Они легко адаптируются, когда их просят изучить какие-то программы, склонны к применению инноваций.

Зумеры ценят гибкость и возможность работать удаленно, со свободным графиком, неполный день.

Если им предложат работать в офисе с 10.00 до 18.00 и получать высокую зарплату, они пожертвуют деньгами и выберут работу с частичной занятостью. То есть, предпочтут свободу в действиях, в передвижении, в самореализации. Им нравится самозанятость, в перспективе они будут формировать малый и средний бизнес.

Это поколение работает на результат, часто на проектной основе, выбирая то, что им интересно. Многие зумеры заняты в социальных медиа (ВКонтакте, запрещенные соцсети, YouTube — там, где есть коммуникации).

Зумеры очень толерантны, потому что их формирование происходило в атмосфере изменений, на них повлияла европейская культура и ее ценности. Зумеры привержены принципам устойчивого развития и социальной справедливости. Их привлекают компании, в которых уважают окружающую среду, поддерживают равенство и инклюзивность. Это может означать, что работодателям придется пересматривать свои корпоративные ценности и стратегии в пользу более устойчивых и социально ответственных решений.

Зумеры склонны отказываться от высшего образования, поскольку оно требует большого количества времени, дает фундаментальные знания, но отстает от реальности.

Они видят смысл в обучении, включающем не только теорию, но и дающем практические навыки и опыт — то, что будет актуальным и полезным для карьеры. Они готовы инвестировать в образование и развитие на протяжении всей жизни. Им важно, чтобы работодатель давал возможность развиваться внутри компании, в том числе учиться.

Сложности поколения Z:

1. Зумерам сложно выстраивать коммуникацию с представителями других поколений. Например, с бэби-бумерами и иксами, поскольку приходится адаптироваться к их системности и темпу (более медленному).

2. Поспешность в принятии решений.

Зумеры улавливают тренды, при этом не склонны к планированию. Они стремятся делать все быстрее. Зумеры в целом эффективны на короткой дистанции, когда надо показать быстрый результат.

Тренды, которые поколение Z диктует работодателям:

Гибкий график работы

Возможность приходить, когда удобно, а также работать на результат.

Баланс между работой и личной жизнью

Экологичность (вспомните Гретту Тунберг)

Зумеры обращают внимание на все, что связано с экологией. Им нравятся компании, внедряющие то, что идет на пользу окружающей среде (сбор батареек, сортировка мусора и пр.).

Обучение и развитие

Для зумеров возможность обучаться, развиваться — одно из конкурентных преимуществ компании.

Вовлеченность в корпоративную культуру

Зумеры стремятся быть в контакте с людьми, выстраивать горизонтальные, а не вертикальные связи. При этом они со всеми общаются на равных. Поэтому во многих компаниях внедряют общие собрания, на которых любой сотрудник может задать вопрос высшему руководству.

Честность и прозрачность

Зумерам важно понимать, ради чего они выполняют ту или иную задачу, к чему она приведет.

Разнообразие

Зумеры могут параллельно осваивать несколько направлений деятельности, быть экспертами в нескольких областях.

Социальное равенство

Уважение и признание

В том числе для них важна фиксация промежуточных результатов.

В целом поколение зумеров подтолкнет работодателей к более гибкому выстраиванию всех процессов.

Часто возникает вопрос: кого лучше нанимать на работу? Что ж, у каждого поколения есть свои преимущества и недостатки. С точки зрения работодателя эффективнее всего работало поколение бэби-бумеров — они много трудились, думали о глобальном светлом будущем, были меньше сосредоточены на себе. Их приоритетом были общие, коллективные интересы. У поколений Z и Y схожие ценности, например, для них важна гибкость. Представители поколение Y сейчас обладают большим опытом, что важно для компаний. При этом поколение Z быстрее адаптируется и быстрее все схватывает.

Текст подготовлен на основе выступления Натальи Везломцевой на ReForum.

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