Как сохранить до половины коллектива — Борис Кухлев

Слово «выгорание» надоело всем. Но проблема осталась: люди теряют интерес ко всему из-за обилия рабочих задач и невнимания руководства. Примеры ситуаций, когда что-то идет не так — на DK.RU.

О выгорании сотрудников в последнее время говорят очень много. Эта проблема актуальна даже в такой, как принято ошибочно считать, «расслабленной» сфере, как IT. По данным исследования HR-платформы Beehive и «Хабр Карьеры», 44% программистов находятся на последней, опасной стадии выгорания. А в целом с этим состоянием сталкивались 97% IT-специалистов.

СЕО «Бобдей Софт» Борис Кухлев сам неоднократно сталкивался с выгоранием сотрудников и вывел несколько формул и рабочих способов, помогающих не допускать этого в коллективе. Своим опытом он поделился с DK.RU.

Как вы замечаете, что сотрудники выгорают? На что вы обращаете внимание?

— Состояние, когда сотрудник «на пределе», проявляется в усталости, снижении производительности и изменении общего настроения в офисе. Обычно это можно заметить по некой нестабильности в работе или возможных мелких конфликтах в коллективе, в ухудшении взаимодействия: кто-то кому-то не отвечает в мессенджере или почте, кто-то перекладывает ответственность на других.

Человек, который всегда выполнял работу без помарок, вдруг начинает говорить: «и так сойдет», «да как скажете», «да плевать», «да пофиг». Это первый маркер выгорания. Обратите на него внимание. Также опасна ситуация, если сотрудники перестали спорить, отстаивать свою точку зрения.

Снижение производительности естественно. Когда это случится, не думайте, что они глупые и ленивые, тем более, если они до этого были эффективными. Надо разбираться. Тревожность, бессонница, пессимизм — их вычислить несложно, в том числе в самих себе. Настораживает и когда коллеги подбрасывают такие фразы, как «не получится», «мы не сможем», «это никогда не будет работать», «так вообще никто не делает».

Перекладывание ответственности — довольно распространенное поведение, оно часто связано с простым нежеланием людей работать. Как вы отличаете его от выгорания?

— Да, перекладывание ответственности имеет место быть и без выгорания. Но если раньше за сотрудником такого не наблюдалось, а тут он начал так делать, обратите на это внимание. Сотрудники могут выгорать медленно, незаметно, а потом вдруг проявить резкую активность. Например, не общительный по своей природе человек вдруг становится шутником и начинает вести открытый образ жизни. Бывает и наоборот: коммуникабельный, контактный сотрудник, который еще вчера позитивно общался с коллегами, теперь сидит замкнуто и целыми днями работает. Важно обратить на это внимание.

Выгорание не начинается с первого дня. Обычно люди, которые устроились на работу, чтобы только получать деньги, прикладывая к этому минимум усилий, видны сразу. Таких квалифицированный hr-специалист не возьмет в штат. Реальное выгорание выглядит иначе. Например, в нашей компании вышел из строя один из ключевых разработчиков. Это сказалось на всем проекте, поскольку он отвечал за ключевой узел разрабатываемой системы. Сначала он стал ошибаться, затем начались конфликты с другими разработчиками. Причиной были несогласованные изменения, которые он вносил в техническую архитектуру. В итоге от команды потребовались дополнительные усилия для исправления ошибок, пришлось сдвигать сроки завершения проекта на несколько месяцев.

Другой пример, когда с выгоранием столкнулся наш системный администратор. Причиной послужил постоянный перегруз задачами, проблемы проявились в частых срывах сроков и неэффективном решении вопросов. В итоге мы столкнулись с «узким горлышком» в рабочем процессе, а завершилось все тем, что сотрудник подал заявление об увольнении. Этот инцидент вынудил нас провести анализ, пересмотреть нагрузку на команду и расширить штат, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Какие способы борьбы с выгоранием вы считаете лучшими?

— В первую очередь мы используем систему пульс-опросов на платформе Beehive для регулярного замера уровня вовлеченности, удовлетворенности и выгорания сотрудников. Показатели анализируем три раза в год, что позволяет оперативно выявлять возможные проблемы, фокусироваться на их решении и наблюдать динамику улучшения или ухудшения каких-то из факторов.

Руководители регулярно проводят встречи один на один с сотрудниками для поддержания открытого диалога, где обсуждают острые моменты и потенциальные трудности.

Такое систематическое взаимодействие и формат обратной связи помогают поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе и оперативно реагировать на потенциальные проблемы. Также мы предоставляем сотрудникам гибкие графики начала и окончания рабочего дня, позволяющие им лучше балансировать работу и личную жизнь. Лояльно относимся к необходимости взять отгул, обязательно даем возможность позднего начала рабочего дня, если пришлось работать сверхурочно.

Есть ли способы не допустить выгорания?

— Например, давать интересные, необычные, драйвовые задачи. В каждой сфере они будут разными, но непременно творческими. Важно, чтобы сотрудник мог включить в эту задачу креативную часть себя.

Интересоваться мнением команды. Сотрудники должны понимать: руководитель их слышит. К сожалению, зачастую мы мало взаимодействуем с автономными и сильными единицами компании, как раз из-за их высокой эффективности и экспертизы.

Мы невольно фокусируемся там, где «горит» и есть проблемы здесь и сейчас. И те самые «крепкие тылы» остаются без необходимого внимания.

Что в итоге может привести к еще большим проблемам. С такими сотрудниками нужно общаться даже больше, чем с теми, кто требует пристального внимания ввиду возможных косяков. Причем не столь важен полюс — положительный или отрицательный — сколько то, что внимание отсутствует вовсе. Даже если вы человека ругаете, и это происходит систематически, он схватывает это как некое общение и коммуникацию. Если вообще ничего нет, это, действительно, плохо. Общайтесь с людьми, иногда это спасает половину коллектива.

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