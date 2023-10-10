Прокрастинация: почему мы откладываем дела на потом и «лечится» ли это — Оксана Собина

Если вам приходилось откладывать бытовые или рабочие задачи под любым предлогом, «тянуть» с принятием решения, значит вы знакомы с прокрастинацией. Чем она выгодна — на DK.RU.

Считается, что время от времени любой человек может впасть в прокрастинацию, и в этом нет ничего страшного. Но прокрастинация становится проблемой, когда превращается в привычное «рабочее» состояние. Прокрастинатор систематически откладывает важные дела «на потом», а когда время «поджимает», отказывается от запланированного либо пытается сделать «рывок» и все выполнить. В результате возникают проблемы с заказчиками, коллегами и руководством, качество работы страдает. Впрочем, как и сам прокрастинатор — из-за стресса, недосыпания, чувства вины и пр.

О природе прокрастинации и склонности к ней DK.RU поговорил с врачом-психотерапевтом Оксаной Собиной.

Представим ситуацию: журналисту-фрилансеру надо писать текст, дедлайн приближается, а он ходит из угла в угол, играет с собакой, перекладывает вещи с места на место, смотрит что-то в интернете, страдает от чувства вины, но текст не пишет. В ночь перед дедлайном он берется за дело — и выдает работу «на-гора». Это лень, прокрастинация или, может быть, проявление эмоционального выгорания?

— Что вообще такое прокрастинация? Звучит красиво, наукообразно, а смысл какой? Обычно прокрастинацией называют склонность к откладыванию дел: когда человек не выполняет то, что должен. На мой взгляд, прокрастинация имеет место тогда, когда есть возможность не делать. Представим, что к фрезеровщику на заводе подошел мастер и поручил изготовить десять деталей до конца рабочего дня. Фрезеровщику не хочется и вообще-то он планировал уйти домой через час. Но есть ли в этой ситуации у него хоть какой-то шанс на прокрастинацию? Нет. Наверное, он был бы не прочь попрокрастинировать, походить из угла в угол, как все нормальные люди, но он берет и делает.

А у описанного вами журналиста-фрилансера есть квартира, по которой можно ходить, прекрасный вид из окна, собака, с которой можно играть, и в то же время вести с собой диалоги, «грызть» себя, упрекать. Приятно поговорить с умным человеком: сам себя поругал, сам себе пообещал.

В то же время наш журналист — человек ответственный, который считает, что работа нужна, поэтому к дедлайну он все-таки садится и делает. По опыту он знает, что за ночь статью напишет. Если бы он знал, что напишет за две ночи, писал бы за две. Есть возможность откладывать и есть точка во времени, когда точно надо сделать — и он это понимает и делает. В чем тогда проблема?

В стрессе, в чувстве вины, в недосыпании…

— Но есть очень важный фактор, который будет позитивным подкреплением такого поведения: ликование утром, когда статья написана. Журналист чувствует, что он молодец, он справился, ему было очень сложно, но он выполнил задачу всего за несколько часов. Человек получает волну, «девятый вал» дофамина, который дает радость, возбуждение, ликование, экзальтацию. Если он выполняет задачу вовремя, за неделю до дедлайна, в рабочие часы, спокойно, размеренно, попивая кофеек, — это скучно. У него не возникнет ликования и ощущения собственной крутости. И подсознательно он об этом знает.

Прокрастинируя, человек ходит из угла в угол и думает о себе, критикует себя, переживает, заставляет — все эти внутренние диалоги эмоционально окрашены. И таким образом он наполняет эмоциями «пустые серые будни». Если действовать разумно, логично, вся эта эмоциональная составляющая сразу обнуляется.

Кроме того, представим, что журналист договорился о том, что сдаст статью через неделю. Он понимает: лучше написать ее в понедельник-вторник, тогда со среды до воскресенья он будет свободен. Но у него возникает вопрос: «что я буду делать все это время?». Если у человека нет идей, планов, чем наполнить эти свободные, абсолютно ничем незанятые часы, он постарается не допустить их возникновения. Потому что свободное, ничем не занятое время для человека является стрессовым фактором. В этом случае прокрастинация позволяет ему быть занятым всю неделю — диалогами с самим собой, попытками преодолеть себя, эмоциями. Плюс, если он сделает работу в понедельник, он не почувствует себя крутым молодцом.

Отойдем от рабочего контекста, ведь прокрастинация может касаться и бытовой сферы. Той же уборки квартиры: человек откладывает ее, а когда берется, у него руки опускаются.

— А в чем проблема? Он же у себя дома.

Пыль летает, чистые тарелки закончились, домочадцы недовольны и в целом неприятно.

— Если я не люблю убирать квартиру, но так организовала свою жизнь, что, кроме меня, этого никто не сделает, наверное, у меня есть какой-то условный дедлайн: раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. Этот дедлайн все равно наступит, и я все равно встану и сделаю. Но только до дедлайна я буду мучать себя тем, что надо сделать, а я не могу, хотя можно было бы заниматься чем-то другим. Вспоминаем описанные выше разговоры с собой, чувство вины, вынесение себе мозга, но в этой ситуации не из-за статьи, а из-за пыльного пола.

Мне кажется, если так сильно не хочется его мыть, если не хватает силы и воли, чтобы сделать уборку и следующие две недели жить спокойно, надо просто перестать себя терзать.

Все равно наступит момент — и журналист сядет и за ночь напишет текст, а хозяйка дома возьмет тряпку, пылесос и приведет квартиру в порядок. Зачем им эмоциональные терзания? Если они имеют место, значит они почему-то нужны. Возможно, они составляют значительную, весомую часть жизни этих людей. И без этой эмоциональной составляющей она будет скучной.

Склонность к прокрастинации поддается коррекции?

— Понятие «прокрастинация» совсем недавнее. Есть фраза: не надо множить сущности без необходимости. Мне кажется, появление понятия «прокрастинация» связано с обстоятельствами нашей жизни, с ее рыночной, потребительской стороной: она создает необходимость множить сущности, потому что надо что-то продавать — то, что еще никогда не продавалось.

Можно ли предложить человеку отправиться на прием к психологу с проблемой силы воли? Сомневаюсь, ведь это скукотища. Кто это купит? Плюс это несколько унизительно. А фраза «у меня прокрастинация» звучит почти романтично. Называть это состояние ленью тоже не хочется. Да и психологи, кажется, с этим не принимают. Кстати, есть советский мультик «Сказка про лень», в котором показано, как мешочек с ленью попадает из дома в дом, и в каждом начинается полная прокрастинация. Как только его выкидываешь усилием воли, прокрастинация заканчивается.

Ко мне на медицинскую комиссию приходила девушка, которая взахлеб, увлеченно, с горящими глазами рассказывала, как она работала с психоаналитиком, чтобы избавиться от прокрастинации. Они занимались несколько месяцев и решили эту проблему. Как? Тренируя волю и учась брать себя в руки.

Кстати, я как-то писала пост об этом навыке. Он очень полезный, каждому из нас хорошо бы иметь его в своем арсенале. Если у вас есть навык брать я себя в руки, вы можете им пользоваться в любой момент и в любой ситуации, потому что он универсальный. Задача не важна, важно, что человек умеет это делать.

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