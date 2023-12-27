«Кризис, который длится больше двух лет, — уже не кризис, а повседневная реальность»

Вопреки апокалиптическим прогнозам, в 2023 г. экономика страны демонстрировала устойчивость, а некоторые отрасли — впечатляющий рост показателей. Итоги года для уральского бизнеса — на DK.RU.

DK.RU попросил постоянных героев своих публикаций, руководителей екатеринбургских компаний рассказать, с какими планами и ощущениями они вступали в 2023 год, что реализовалось, что не реализовалось, и поделиться прогнозами на наступающий 2024-й.

Иван Косьмин, вице-президент страхового общества РЕСО-Гарантия, директор филиала в Екатеринбурге:

— Мы вступаем в каждый новый год с настроением легкой неопределенности. Думаю, это характерно не только для нас в рамках нашего бизнеса, но и для российских предпринимателей в целом. Причина — во внешних факторах, не зависящих от компании и ее деятельности, и в постоянно возникающих новых «вводных».

В конце 2022 г. мы понимали: важный для нас сегмент автострахования достиг дна. Он напрямую зависит от объема продаж новых авто, который, по понятным причинам, резко снизился. Мы рассчитывали, что в 2023 г. ситуация начнет корректироваться. Оптимистичные ожидания оправдались: в Россию пришли новые бренды из Китая, они заместили покинувших наш рынок игроков. Если верить новостям, сейчас склады переполнены, и 175 тысяч автомобилей китайского производства ждут своих покупателей.

Все виды страхования, в том числе добровольные, в 2023 г. показали рост. Возьмем ДМС: мы фиксируем увеличение числа компаний, интересующихся этим продуктом. В период острой конкуренции за кадры они стремятся повысить лояльность сотрудников и привлечь новых людей с помощью такого «бонуса».

В течение года не все шло гладко, но мы преодолевали трудности и в итоге выполнили практически все задачи, которые ставили перед собой. Мы заканчиваем 2023 г. с лучшим финансовым результатом, чем 2022-й.

Компания вовремя среагировала на вызовы, отказалась от экспериментов в рамках определенных продуктов. Впрочем, РЕСО-Гарантия всегда был присущ здоровый консерватизм, и мы в очередной раз убедились, что наша тактика правильная.

В 2024 г. ощущение неопределенности сохранится. Мы не знаем, какие внешние факторы будут на нас влиять. Кроме того, одной из главных тенденций на нашем рынке становится уход клиентов и страховщиков в онлайн- продажи. РЕСО-Гарантия — агентская компания, но в этом мы не отстанем от коллег. Агенты, которые хотят сохранить достаток, должны отнестись к этому с пониманием и правильно выстроить свою работу. Такова наша главная задача на следующий год. Мы по-прежнему считаем самыми качественными продажи от человека к человеку, когда агенты лично встречаются с клиентами, объясняют, сопровождают, консультируют, вникают в проблемы и помогают их разрешить в случае ЧП. Эта концепция не меняется. Но у каждого канала есть свои преимущества. Они есть и у интернет-продаж.

В 2024 г. мы будем работать над тем, чтобы, как минимум, удержать результат текущего года.

Мы пришли к выводу, что кризис, который длится больше двух лет, — уже не кризис, а повседневная реальность. Мы к ней привыкаем, престаем паниковать, продолжаем жить и работать.

Кстати, у стабильности есть обратная сторона: отсутствие стимула для развития бизнеса. Поскольку он подпитывается либо внутренними идеями, либо борьбой с внешними обстоятельствами. Наверное, вызовы должны быть не такими, как те, с которыми мы имеем дело сегодня. Но без вызовов вовсе жить становится скучно.

Поэтому я желаю всем здоровья, успехов и сил для достижения поставленных задач!

Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России:

— В этом году Центру исполнилось 35 лет. Это не «большой юбилей», но нам было важно отметить эту дату, напомнить о ней собственным сотрудникам и всем, кто находится во внешнем контуре — коллегам, властям, ведь мы работаем не в вакууме. Кроме того, готовясь к очередной «круглой дате», закономерно подводишь итоги, анализируешь, что удалось, что не удалось, какие технологии внедрены, какие проекты реализованы. Пятилетние юбилейные «отсечки» помогают отрефлексировать, где ты находишься сейчас, в каком направлении надо двигаться.

2023 год был насыщенным на события. Мы провели Евро-Азиатскую конференцию, которую откладывали из-за ковида. Было красиво, интересно, масштабно: больше тысячи человек участвовали в мероприятии очно, больше двух тысяч — следили за ним онлайн. Нам удалось создать живую дискуссионную площадку.

Год был урожайный для коллектива в области науки: сделано много публикаций, состоялись защиты двух кандидатских диссертаций и одной докторской. Двое сотрудников стали заслуженными врачами Российской Федерации.

Мы выполнили обязательства, которые несем по территориальной программе госгарантий (прим. ред.: ежегодно Центр проводит 25 тыс. операций по ОМС, бесплатно для пациента) и по реконструкции здания на Бардина, 4а (в рамках концессионного соглашения с Минздравом РФ). Мы реализовали все, что планировали на этот год, ничего не оставили на потом. Это дает надежду.

В 90-е мы работали при галопирующей инфляции. Подобный опыт не проходит даром. Отчасти благодаря ему мы относительно спокойно преодолели трудности текущего момента. Мы прогнозировали заминки с поставками зарубежных расходных материалов и оборудования, поэтому наращивали складские запасы. Это помогло избежать дефицита и авралов. Мы работаем в плановом режиме, несмотря на существенное увеличение цен и сроков поставок.

Безусловно, 2024 год не будет для Центра столь же богатым на мероприятия, каким был 2023-й. В то же время начнется строительство глазной детской поликлиники в Екатеринбурге в Академическом. И, я надеюсь, появится движение по нашим инвестиционным проектам — новым клиникам в Нижнем Тагиле и Каменске- Уральском. Так что, нам некогда скучать.

Накануне Нового года мне хочется пожелать читателям DK.RU здоровья, уверенности в завтрашнем дне, добра, любви. Чтобы мечты сбывались. И чтобы самые близкие и любимые люди были рядом как можно дольше!

Евгений Шилов, управляющий директор группы компаний «Ривьера-Инвест Екатеринбург»:

— 2023 год для девелоперов был крайне удачным. Несмотря на опасения, он оказался существенно лучше 2022 г., процентов на пятьдесят. Я связываю это с несколькими факторами: во-первых, с тревогой в обществе. В такой ситуации людям не свойственно разбазаривание заработанных средств на всякую «ерунду». Во-вторых, с колоссальным ростом промышленного производства и зарплат во всех отраслях. Увеличение доходов вкупе с осторожностью в тратах способствовали росту объемов накоплений.

В периоды макроэкономических стрессов — резких девальваций, череды повышений ключевой ставки — мы попадаем на территорию неопределенности и очень переживаем за свои сбережения. Льготная ипотека стала стимулом, который сподвиг граждан к перекладыванию накоплений в недвижимость.

Для людей ипотека — это цифра ежемесячного платежа. В течение года стоимость квартир, проценты по кредиту, срок, на который он выдается, формировали вполне посильную для значительного числа трудящихся россиян сумму. И они с удовольствием перекладывали накопления в ипотеку, они верили, что продолжат работать и смогут и дальше направлять часть зарплаты на ее погашение.

Впервые за последние несколько лет стало больше инвестиционных покупок. При этом людьми движет не стремление купить квартиру и сдавать ее в аренду, а желание сохранить сбережения. Ведь у нас осталось очень мало альтернативных инструментов. Хранить в рублях не позволяет генетическая память: за последние 30 лет мы, наши родители раза три теряли то, что заработали и накопили. Валюта, остававшаяся много лет «тихой гаванью», в современной политической ситуации перестала быть очевидным решением. Инвестиции в ценные бумаги сопряжены с рисками. А жилая недвижимость, современные квартиры в комфортных, хорошо благоустроенных кварталах — это гарантированное сохранение средств.

Три месяца — август, сентябрь и октябрь — резко двинули вверх объемы продаж. Снизились огромные остатки непроданных квартир, о которых много писали в первом полугодии. Сейчас предложение по-прежнему большое, но мы и строить стали в два раза больше. В 2023 г. множество площадок начали свою жизнь. Посмотрите на рынок Свердловской области и Екатеринбурга: на нем работает около 90 застройщиков, из них местных компаний — 20–25. К нам приехало много профессиональных участников рынка со всей страны. Я связываю это с достаточно интересной конъюнктурой: девелоперам есть за что бороться.

В целом, уходящий 2023 год был для нас очень неплохим. Что касается 2024 года, ключевой риск связан с большим количеством начатых проектов, масса площадок находятся в разработке.

Но при текущем уровне ключевой ставки и базовой ставки проектного финансирования строительный сектор начнет притормаживать. При кредитовании под 20% годовых заниматься строительным бизнесом невозможно — нет дома, экономика которого выдержала бы такую нагрузку.

Полагаю, объекты в ликвидных локациях, где высокие продажи способны обеспечить снижение ставки до вменяемого уровня, продолжат строиться. А в развивающихся локациях, где продажи идут не так быстро, количество новых проектов сократится.

Я не ожидаю снижения объемов продаж до сворачивания льготной ипотеки (середина 2024 г.). Надеюсь, параллельно с этим процессом начнется процесс снижения ключевой ставки. В противном случае есть риск, что на какое-то время строительный сектор замрет. Что касается цен на квартиры, на мой взгляд, сейчас они максимально сбалансированные. Я не ожидаю ни снижения, ни роста.

В настоящий момент мы настроены на будущее позитивно. В первой половине 2024 г. «Ривьера-Инвест Екатеринбург» начнет все запланированные проекты: новые дома в существующих кварталах и новые кварталы. Они будут строиться в реалиях проектного финансирования. Если продажи пойдут хорошо, мы смело продолжим запускать новые дома. Если возникнет дисбаланс, кредитная нагрузка окажется слишком высокой, и маржинальность упадет, начнем притормаживать.

DK.RU продолжит подводить итоги 2023 г. с руководителями екатеринбургских компаний во второй части материала.

Источники фото в тексте — РЕСО-Гарантия, Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», «Ривьера-Инвест Екатеринбург».

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