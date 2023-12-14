«Начислить больше — девиз ФНС на каждый год. Доначислить на 14% больше — девиз на 2024-й»

В 2024 г. доходы бюджета должны вырасти на 22,3%. Преимущественно «казну» будут пополнять за счет предпринимателей. Роман Речкин рассказал, как собирается действовать государство и что делать бизнесу.

«В 2024 г. мы очень много работали. Было много судов, налоговых и корпоративных споров, споров, связанных в третьем или четвертом звене с «иностранным элементом»: у кого-то застряли деньги, кому-то что-то не поставили, в результате встали проекты, возникли проблемы на торгах и пр. По сравнению с 2020-м, ковидным, годом, когда, как кажется сейчас, мы решали понятные и локальные вопросы, 2023-й был более насыщенным и плотным. Сложность вопросов, которые необходимо было решать в этом году, заметно выросла», — отмечает старший партнер юридической фирмы INTELLECT, магистр частного права Роман Речкин.

В интервью DK.RU он рассказал, с какими трудностями сталкивались предприниматели в уходящем году, и к каким вызовам следует готовиться в наступающем 2024-м.

Каким был 2023 г. для бизнеса в части налогового контроля?

— Главным событием 2023 г., затронувшим всех налогоплательщиков, стало вступление в силу норм НК РФ о едином налоговом счете (ЕНС) и запуск единого налогового счета, после которого жизнь бухгалтеров превратилась в один большой стресс. С января программное обеспечение ФНС стало массово выдавать ошибочные показатели сальдо единого налогового счета. Налогоплательщики видели некорректные цифры и не могли понять, откуда они взялись.

Несмотря на оптимистичные обещания Федеральной налоговой службы решить проблему к февралю-марту, фактически предприниматели жили в состоянии стресса все первое полугодие. Не могу сказать, что эта проблема полностью устранена даже сейчас, просто она носит менее массовый характер.

Еще бухгалтеры столкнулись с тем, что ЕНС как способ расчета совокупной обязанности налогоплательщика абсолютно не стыкуется с законодательством о бухгалтерском учете. В бухгалтерском учете все налоги — НДС, налог на прибыль, на имущество и пр. — считаются отдельно. А на ЕНС отражается единое сальдо. Возникает вопрос: как это все соотносится или должно соотноситься?

ФНС отвечает примерно так: ЕНС — это механизм определения совокупной обязанности налогоплательщика, того, сколько конкретный налогоплательщик должен бюджету, и бухгалтерский учет нас не волнует. На круглом столе с сотрудниками центрального аппарата ФНС я спросил, планируется ли корректировка правил бухгалтерского учета. Представители ФНС ответили отрицательно.

То есть то, что в бухгалтерском учете у нас налоги считаются отдельно и нет сальдо, а на ЕНС — наоборот, это проблема самих бухгалтеров.

В целом система единого налогового счета абсолютно непрозрачна — вы не можете понять, как и из чего складывается сальдо ЕНС. Ни в личном кабинете налогоплательщика, ни путем запроса справки о сальдо ЕНС, ни путем проведения сверки с налоговым органом. С точки зрения Федеральной налоговой службы, единый налоговый счет — инструмент определения совокупной налоговой обязанности и уплаты налогов в бюджет, «созданный для удобства плательщиков». Последнее («удобство для налогоплательщиков») сотрудники ФНС и Минфина уверенно декларируют в своих интервью. Но фактически ЕНС облегчает только списание налогов, а не жизнь предпринимателей.

Об «уплате налога одной платежкой» уже никто и не вспоминает, с января 2024 г., кроме этой «одной платежки», налогоплательщик обязан будет ежемесячно подавать как минимум два уведомления об исчисленных суммах налога — по НДФЛ, уплачиваемому им как работодателем.

Весь 2023 г. прошел в попытках нормализовать налоговое администрирование, однако большинство проблем, связанных с ЕНС, плавно перейдет в 2024 г. В частности, проблема с отражением на ЕНС пени по решениям о привлечении к налоговой ответственности. С 1 января 2023 г. пеня в решении не отражается, и налогоплательщик ее сумму часто даже не знает. Но рассчитанная каким-то образом налоговым органом сумма пени на ЕНС отражается, формируя отрицательное сальдо единого налогового счета и мешая уплачивать текущие налоги.

Вообще, вводя ЕНС, о порядке учета пени по решениям о привлечении к налоговой ответственности разработчики закона явно не подумали, что породило массу проблем. Недавно мы в судебном порядке признали недействительным решение налогового органа о привлечении клиента к ответственности. На недоимку по НДС была начислена пеня. Как и недоимка, она была списана с единого налогового счета в 2023 г. Суд признал решение налогового органа недействительным — и предприниматель обратился в налоговый орган с запросом на возврат недоимки, пени и штрафа. Недоимку и штраф вернули, а из 11,5 млн руб. пени вернули лишь 500 тыс. руб. Он спросил инспектора: где 11 млн руб. пени? Тот ответил: «У нас программа так работает, что мы не можем вам вернуть 11 млн руб. пени. Деньги в бюджете». Что на это скажешь?

Ему даже не предложили зачесть эту сумму в счет уплаты будущих налогов?

— Чтобы зачесть эти деньги в счет уплаты налогов, нужно, чтобы они поступили на единый налоговый счет. Потому что совокупная налоговая обязанность определяется по данным ЕНС. Деньги в бюджете, и они не могут вернуться на ЕНС, потому что «программа так работает». Я не знаю, чем закончится эта история, мы будем разбираться с ней уже в 2024 г.

Базовый подход ФНС в отношении системы ЕНС такой: в целом все хорошо. Есть точечные проблемы по отдельным налогоплательщикам. Мы о них знаем и работаем над их устранением.

Чем, кроме ЕНС, запомнился 2023 г.?

— Налогом на сверхприбыль, который возник в августе 2023 г. Он коснулся исключительно крупного бизнеса, но, чтобы ввести налог на сверхприбыль, потребовалось изменить Налоговый кодекс: ввести норму о том, что налоги могут быть разовыми (так называемые «налоги разового характера» — п. 8 ст. 12 НК РФ). До этого в РФ «разовых» налогов не было, сейчас этот «ящик Пандоры» открыт, что именно государство завтра решит обложить «разовым налогом», отдельный вопрос. С этим нам предстоит жить и работать.

К чему готовиться бизнесу в 2024 г. с точки зрения налогового права и его применения?

— Чтобы обрисовать тренды в налогообложении и перспективы на 2024 г., имеет смысл процитировать заместителя главы Минфина Алексея Сазанова: «Принято решение не повышать основные налоги [в 2024 г.]. Соответственно, основной упор будет сделан на администрирование».

Надо четко понимать: когда чиновники говорят, что налоги не будут повышаться, они имеют в виду именно ставки налогов. Основные налоги — это НДС, налог на прибыль и НДФЛ. Можно предполагать, что ставки по ним не вырастут. Из этого абсолютно не следует, что налоги не вырастут в абсолютных цифрах. Думаю, в абсолютных цифрах налоги вырастут, государство, не меняя ставки по основным налогам, попытается получить с налогоплательщиков больше.

Например, в Москве с 1 января 2024 г. кадастровая стоимость жилой недвижимости вырастет в среднем на 21%, соответственно вырастет и налог на имущество физических лиц. В 2023 г. увеличивались акцизы (на алкоголь, табачную продукцию, автомобили и бензин), они будут увеличиваться и в 2024 г. (на табак и вино). Расширена налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых. Это первый момент.

Второй — Минфин четко говорит об ужесточении налогового администрирования. Бюджет должен получить больше. За счет чего? За счет налогового контроля: налоговый орган будет более настойчиво, более энергично работать с налогоплательщиками, «побуждать» их к добровольной уплате, доначислять налоги и так далее.

На следующий год утвержден достаточно жесткий план по доходам, которые администрируются ФНС. В федеральном бюджете на 2024 г. предусмотрен рост ВВП (то есть рост экономики) на 2,3%, при этом доходы бюджета должны увеличиться по отношению к 2023 г. на 22,3%. Эти цифры интересны и сами по себе, но они также порождают вопрос: за счет чего при росте экономики на 2,3% бюджет должен получить доход почти в 10 раз больше? Видимо, как раз за счет ужесточения администрирования. Потому что 14% из этих 22,3% должна принести в бюджет Федеральная налоговая служба.

Эти цифры означают, что в 2024 г. смягчения налогового администрирования и облегчения налогового бремени для бизнеса мы не дождемся. Значимым источником пополнения бюджета становятся штрафы, размер которых заметно увеличивается. Например, штраф по ст. 129.4 НК РФ за непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках увеличен с 5 тыс. руб. до 100 тыс. руб. А за занижение налогоплательщиком сумм налога в результате искажения цен в контролируемых сделках (п. 1 ст. 129.3 НК РФ) вместо штрафа в 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 тыс. руб., с 1 января 2024 г. введен штраф в размере 100% от неуплаченной суммы налога, но не менее 500 тыс. руб.

Предпроверочный анализ бизнеса будет бесконечным

«Побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств» через проведение предпроверочного анализа — один из ключевых трендов последних лет в отношениях налоговых органов с бизнесом. Законодательно предпроверочный анализ не урегулирован. Тем не менее использование этого инструмента давления на бизнес приобретает все более массовый характер.

Исходя из сказанного выше, можно предположить, что в 2024 г. будет больше предпроверочного анализа?

— Предпроверочный анализ будет бесконечным, перманентным, бизнес будет постоянно получать требования от налоговых органов и приглашения для дачи пояснений. В ноябре был принят закон (Федеральный закон от 27 ноября 2023 г. № 539-ФЗ), ужесточающий контроль за трансфертным ценообразованием в сделках российских налогоплательщиков с контролируемыми иностранными компаниями. В 2022–2023 гг. российский бизнес, выстраивая заново «логистические цепочки», обзавелся фирмами-посредниками в различных юрисдикциях, в 2024 г. ФНС будет обращать особое внимание на цены в сделках с такими иностранными фирмами.

Вообще налоговый орган в следующем году будет обращать пристальное внимание на сделки с аффилированными лицами. В первую очередь это касается кейсов, связанных с дроблением бизнеса, когда компания ведет его через несколько организаций, и между ними «курсируют» товары и услуги. Налоговый орган вправе поставить вопрос об экономических целях и условиях этих сделок. И бизнесу надо готовиться отстаивать свою позицию в спорах, потому что и усиление контроля за трансфертным ценообразованием, и ужесточение предпроверочного анализа преследуют одну цель: доначислить больше.

Доначислить больше — некий девиз на следующий год?

— Доначислить больше — девиз ФНС РФ на каждый год, но девиз на 2024 г. — доначислить на 14% больше, чем в 2023 г.

Предпроверочный анализ до сих пор остается в некой серой зоне с точки зрения утвержденных законом правил, регламентов?

— С точки зрения Федеральной налоговой службы ни в какой серой зоне предпроверочный анализ не находится. Действительно, он не урегулирован Налоговым кодексом: в законе нет норм о предпроверочном анализе. Периодически на конференциях коллеги спрашивают представителей ФНС, будут ли внесены в Налоговый кодекс нормы, связанные с предпроверочным анализом. Налоговики на это отвечает: НК РФ предусмотрены общие права налогового органа — право получать информацию об исчислении налогов, право вызывать налогоплательщиков для дачи пояснений, право получать информацию и документы об исчислении и уплате налогов, и мы просто эти права реализуем. Это лукавая позиция. По закону, налоговые органы вправе получать информацию о деятельности налогоплательщиков, но в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом. То есть, это не безусловное право, Налоговый кодекс регулирует порядок его реализации.

Изменения в НК нужны именно налогоплательщикам для обеспечения гарантий их прав и баланса интересов. Если налоговый орган собрал какую-то информацию о бизнесе, руководитель этого бизнеса должен знать, что это за данные, чтобы проверить их достоверность и при необходимости скорректировать.

Но норм о предпроверочном анализе в НК нет и, видимо, их появление не предвидится. Прежде всего, потому что такая ситуация устраивает ФНС РФ: отсутствие в законе норм о предпроверочном анализе означает отсутствие каких-либо ограничений в этой сфере для налоговых инспекторов.

В отношении каких компаний сегодня проводится предпроверочный анализ — это крупный бизнес, средний, малый?

— Предпроверочный анализ проводится в отношении любых компаний, независимо от масштаба. Он приносит бюджету больше, чем камеральные или выездные налоговые проверки: на него приходится 52–53% сборов. То есть, в результате «побуждения налогоплательщика к добровольному уточнению налоговых обязательств» бюджет получает больше, чем от всех камеральных и выездных проверок вместе взятых. Разумеется, налоговый орган абсолютно не собирается отказываться от этого инструмента.

Конечно, не все плательщики получают соответствующие требования. Но если налоговый орган видит какие-то маркеры риска, он их направит. Таких маркеров множество, главный — проблемные контрагенты в любом — третьем, четвертом, пятом звене.

Абсолютное большинство требований ФНС связаны с разрывами по НДС. Нужно учитывать, что налоговый орган в текущем режиме получает в банках выписки по всем расчетным счетам налогоплательщиков и анализирует их с помощью ПО. По итогам анализа выявляются, скажем так, подозрительные операции: «разрывы» в цепочке уплаты НДС, систематическое обналичивание (снятие) денег, регулярные операции с существенным количеством самозанятых, сделки с аффилированными лицами, непрофильные операции (сильно отличающиеся от основного вида деятельности организации).

Все эти сомнительные с точки зрения нового органа операции могут стать поводом для повышенного внимания налогового органа, направления требований о предоставлении информации и документов, вызова налогоплательщика «для дачи пояснений».

Предпроверочный анализ (в виде получения информации и документов, пояснений налогоплательщика) нужен потому, что налоговый орган не располагает первичными документами о хозяйственных операциях компании, поскольку никакой проверки он не проводит. Чтобы обоснованно доначислять и предъявлять претензии, ему нужна «первичка». Если налогоплательщика просят пояснить его отношения с определенными лицами, рассказать, как исполнялся договор, почему и зачем он был заключен, значит, в его отношении идет предпроверочный анализ по определенным хозяйственным операциям или контрагентам.

18 декабря DK.RU опубликует вторую часть интервью с Романом Речкиным. В ней эксперт рассказывает, как интересующие государство активы переходят из частных рук под контроль государства, о первых итогах приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения, и к чему готовиться бизнесу в 2024 г.

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