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Топ-10 российских блогеров заработали 1,2 млрд руб. на рекламе на YouTube

Топ-10 российских блогеров заработали 1,2 млрд руб. на рекламе на YouTube
Иллюстрация: ru.freepik.com

Аналитики отметили, что средняя стоимость рекламной интеграции у блогеров из топ-10 увеличилась на 10,5%, до 1,7 млн руб. Лидер топ-10 заработал по итогам прошлого года 288,6 млн руб.

#НОВОСТИ

Доходы от рекламы у крупнейших по охвату российских YouTube-блогеров в 2023 г. выросли по сравнению с 2022 г. на 31% и составили 1,2 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Лидер топ-10 — блогер Wylsacom (Валентин Петухов) увеличил доходы от рекламы в 2023 г. на 21,5%, до 288,6 млн руб., блогер Влад А4 заработал в прошлом году 218,8 млн руб., что на 78% больше, чем по итогам 2022 г. Юрий Дудь (признан Минюстом иноагентом) увеличил доходы на 32%, до 130,5 млн руб., доходы блогера Димы Гордея выросли на 146%, до 103,5 млн руб.

Максим Кац (признан Минюстом иноагентом) увеличил рекламные доходы на 25,3%, до 89,5 млн руб. Блогер HiMan (Андрей Ширгин) заработал 76 млн руб., рост составил 190%. Ида Галич увеличила рекламные доходы на 110% до 21 млн руб.

Как пишет издание, у трех блогеров из топ-10 доходы от рекламных интеграций на YouTube в 2023 г. снизились. Так Ксения Собчак заработала на рекламе в YouTube на 6,2% меньше чем годом ранее —235,8 млн руб. У комика Антона Шастуна рекламные доходы упали на 5,3%, до 66,5 млн руб. Сильнее всего сократились доходы от рекламы у политолога Екатерины Шульман (признана Минюстом иноагентом), падение составило 80%, до 1,9 млн руб.

В ассоциации отметили, что средняя стоимость рекламной интеграции у блогеров из топ-10 увеличилась на 10,5%, до 1,7 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что совокупный доход авторов ВКонтакте с помощью официальных инструментов монетизации вырос на 37%, по итогам прошлого года блогеры заработали с помощью площадки 5,5 млрд руб. При этом 780 млн руб. создателям контента принесли донаты. 

Автор: Екатерина Круглова
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