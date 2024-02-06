Юрий Моисеенко: «Груша на торте» или как новый дом становится символом новой страны

«На этапе проектирования мы, разумеется, не могли заглянуть в будущее. Однако, вот «улыбка» истории: строительство здания – символа эпохи совпало по времени с периодом глубочайших перемен».

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

«Остатки сладки», — бабушка

Почему «груша»? Речь идет о последней секции в «ЖК Федерация» под литерой «Г». Во-первых, «Г» — груша, поскольку она грушеобразной формы. Во-вторых, самая «вкусная». Груша — мой любимый фрукт. Знаете, такая спелая, сладкая, с легкой кислинкой, сочная. Ешь ее — и сок по подбородку. Хотелось бы, чтобы жители «Федерации» испытывали такое же наслаждение от жизни. В-третьих, «груша» — самая большая в комплексе и для «вишенки» великовата.

По причине такой величины буква «Г» у нас имеет смысл «главная» секция. Квинтэссенция архитектурного замысла, отсылающего нас к сталинским высоткам в столице, сосредоточена именно в этой секции. Эти образы ассоциируются с периодом обретения страной величия и мощи.

Мы, разумеется, на этапе проектирования не могли заглянуть в будущее, однако, вот «улыбка» истории: строительство здания — символа эпохи совпало по времени с периодом глубочайших, пока даже не осознаваемых в полной мере, но вполне уже очевидных (если «вынырнуть» из суеты ежедневных дел, перевести взор с «пятачка» земли под ногами и посмотреть вокруг) перемен. Направление движения угадывается вполне определенно.

И это — возрождение великой страны.

Людям помоложе, наверное, это чувство даже не знакомо. Но, знаете, запах нельзя забыть. Почувствовал летом, в самый жаркий день еле уловимый запах вишневой смолы — и я в детстве, в вишневом саду у бабушки под Воронежем, как будто это было вчера, а не 50 лет назад.

Ощущение великой страны я тоже помню прекрасно — я в ней вырос и закончил школу в 1984 г. Страны, которая первой в мире полетела в космос (запустила спутник) всего через 12 лет после страшной войны, в которой она одержала победу над злом мирового масштаба — фашизмом. Сделала первую в мире атомную электростанцию. «Поднимала» целину и строила БАМ. Изобрела лазеры, отправила в космос первого космонавта, запускала спутники на Венеру.

Меня и назвали в честь Гагарина — так что не забыть, даже если вдруг захочется. И это чувство начинает возвращаться. Потихоньку, помаленьку, кусочками и эпизодами.

Когда читаю в новостях:

Про запуск реактора на 238-ом уране на БАЭС. Первые и единственные в мире. И пока даже «не пахнет», что кто-то еще сможет. А это, возможно, главное достижение человечества в XXI веке — источник энергии на века.

Про создание самого мощного в мире двигателя для космических ракет. Первые и единственные.

Про урожай пшеницы в 150 млн тонн — такого не было даже при СССР.

Про то, что «Сухой-суперджет» полетел на российском двигателе.

Про создание крупнофюзеляжного самолета Ил-96-400м на 100% из российских комплектующих. Есть «Боинг/Аэрбус» (кооперация нескольких стран Европы) и мы. Все.

Про программу строительства 500 самолетов — не было еще такого масштаба в мировой истории.

Про строительство непрерывного железнодорожного сообщения на участке Решт-Астара вдоль побережья Каспийского моря по территории Ирана до границы с Азербайджаном, о чем мечтали еще русские цари. Это выход в Индийский океан.

Про полет на Луну, пусть неудачный, но никто и не обещал, что будет легко, после столь длительного перерыва.

Много всего, а главное — такие новости, вызывающие давно забытое чувство величия страны все чаще и чаще.

Чакру только надо прочистить, а то за 30 с лишним лет она у кого-то заросла, а у кого-то и не открывалась. И в ежедневной суете легко пропустить и не заметить такую новость, как крупицу золота в потоке пустой породы, высыпающейся из кузова самосвала. Информации много, даже чересчур.

Я далек от иллюзии, что прямо завтра наступит «счастливое будущее», и мы заживем по-новому, прекрасно, само собой. Рождается новый мир, а выносить, родить ребенка — это трудно, долго и даже кроваво.

Но то, что процесс идет, совершенно очевидно. Сколько он будет идти и что получится в итоге, зависит от каждого из нас. В разной степени, но тем не менее это так.

Возвращаясь к нашей «главной» секции в «Федерации»: меня второй раз в жизни посещает ощущение «божьего промысла». Совпадение во времени процессов планетарного масштаба и строительства здания — символа предыдущего подобного процесса. Для меня это случайность. А для Бога? Но познать его промысел нам не суждено, «на Бога надейся, а сам не плошай».

Мы и стараемся «не плошать». В прошлом году сдали четыре секции и уже приступили к строительству заключительной, под литерой «Г».

Небольшой «шаг в сторону». Я живу в хорошем доме в центре и менять «шило на мыло» смысла нет. Но в таком доме хотел бы жить. Такого больше нет. При всем уважении к знаковым «Тихвину» и «Ривьере».

Прекрасные дома высокого класса, безусловно. Но не символ страны. Ни больше, ни меньше. Каждому свое, конечно. А страна — это твоя опора, земля под ногами. Без которой, будь ты хоть Антей, хоть Архимед, ничего не сделать. И сейчас пришло время вспомнить об этом.

«Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые…», — сказал Федор Тютчев. Но это не только интересно, но и трудно. И жить в это время в таком доме, ощущая всеми фибрами души свою причастность к великому, это «самое то».

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