Количество жалоб на буллинг в свердловских школах второй год растет на 40%

Региональный уполномоченный по правам ребенка второй год советует учителям вспомнить Антона Макаренко, добившегося значительных успехов в перевоспитании беспризорных подростков.

Количество конфликтов в школах увеличивается ежегодно. В 2020 г. уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков получил 86 жалоб на школьные конфликты, в 2023-м — 142. Для исправления ситуации чиновник в этом году, как и в прошлом, порекомендовал учителям «обратить внимание» на работы советского педагога Антона Макаренко.

Ежегодно на горячую линию поступает более 600 жалоб. Родители обращаются к детскому омбудсмену, когда «конфликт уже зашел в острую стадию и нужно активное вмешательство».

Не все нужно относить на счет школы. Иногда споры возникают в соцсетях или по месту жительства. Но выливается все в острую фазу противостояния в образовательной организации. Поэтому учителям нужно быть готовым к разрешению и этих конфликтов. Выходы специалистов в семью оправданны — основа большинства конфликтов лежит в системе взаимоотношений в семье или во дворе, — отметил он, цитата по 66.RU.

Игорь Мороков посоветовал преподавателям «обратить внимание» на книгу советского педагога Антона Макаренко о формировании детского коллектива.

Мы немного забылиэти работы. Надо вернуться к ним, но с небольшой поправкой — учитывать общение через интернет. Я бы говорил о формировании детско-взрослого коллектива со всеми участниками системы, — добавил он.

Представитель свердловской полиции Наталья Гранина уточнила, что за 2023 г. подростки совершили 1081 преступление (в 2022 г. было 1329). На первом месте — кражи, грабежи и угоны, на втором — преступления «против жизни и здоровья человека». На учете в регионе состоят порядка трех тысяч несовершеннолетних.

Напомним, мы уже писали, что по итогам 2022 г. число сообщений о буллинге в свердловских школах за два года выросло на 40%.

«В 2020 г. к нам пришло 56 обращений о буллинге и травле, а в 2022 г. — уже 78», — рассказал тогда Игорь Мороков на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» в феврале 2023 г. тогда он также подчеркнул, что решение проблемы можно найти в теории формирования коллектива Антона Макаренко.

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