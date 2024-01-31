Дума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии. Что и у кого могут забрать?

Законопроект предлагает внести изменения в несколько статей УК. Конфисковать смогут деньги и различное имущество: от телефона до автомобиля. Также суд сможет лишить воинского или почетного звания.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конфискации имущества за ряд преступлений против безопасности России, в частности, по делам о фейках о российской армии, пишет РБК.

Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности»,— написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Сам документ он назвал «законом о негодяях».

Как рассказывал DK.RU, закон предполагает конфискацию имущества у осужденных, которые совершали преступление по найму и из корыстных побуждений.

Новый закон предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате публичного распространения заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (ст. 207.3, была введена в УК в марте 2022 г.) и публичных призывах, направленных против безопасности государства (ст. 280.4, введена в УК в июле 2022 г.).

Кроме того, закон вносит дополнения и в ст. 48, в которой сказано, что суд может лишить осужденного специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (к ним в том числе относится диверсия или содействие диверсии).

Теперь деятельность, направленная против безопасности государства, приобретает черты самостоятельного вида преступления, влекущего применение всего набора максимально строгих уголовно-правовых санкций — увеличивается количество соответствующих преступлений, ужесточаются санкции, — отмечают эксперты.

Опрошенные изданием юристы говорят, что конфискации будет подлежать только то, что связано с преступлением, в котором обвиняют человека. Это, например, само вознаграждение за преступление, если оно было совершено по найму, доходы от преступно нажитого имущества или средства, предназначенные для финансирования преступной деятельности. Также будут конфискованы средства, с помощью которых совершалось преступление: телефон или компьютер.

Если будет доказано, что гражданин приобрел на полученные за соверешеное преступление средства какое-либо имущество, его тоже могут конфисковать: это могут быть автомобили, загородные участки, денежные средства на банковских счетах и прочее, — говорят эксперты.

При этом ранее глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников подчеркивал, что конфискация имущества в рамках закона о фейках про армию не является мерой наказания:

Подлежать конфискации будут не любые деньги и имущество, а лишь то, что нажито преступным путем, используется в качестве орудия преступления, направляется в качестве финансирования преступной деятельности, — поясняли депутаты.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее рассказывал, что за два года было возбуждено 273 уголовных дела о фейках про армию. Из них в суд направлены 134.