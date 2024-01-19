Все лидеры Госдумы поддержали законопроект о конфискации имущества за «фейки» об армии

Конфискация имущества, согласно новому законопроекту, будет грозить не только за «фейки» об армии, но и за публичные призывы к деятельности против безопасности государства.

Законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии, если нарушившие закон действовали из корыстных побуждений или по найму, разработали все лидеры фракций Госдумы, пишет РБК. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. К списку преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация, предлагается добавить статьи о фейках об армии и о публичных призывах к осуществлению противоправной деятельности.

Документ предполагает изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В частности, расширяется перечень оснований для конфискации денег, драгоценностей и иного имущества. Сейчас предусмотрена конфискация имущества, используемого для финансирования терроризма, экстремизма, ОПГ, ОПС и незаконного вооруженного формирования.

После принятия законопроекта конфискация станет возможна за совершение преступлений по статье 207.3 (публичное распространение фейков о Вооруженных силах России) и статье 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

Законопроект расширяет перечень статей, которые попадают под понятие «деятельности, направленной против безопасности государства». Сейчас под этим понимаются, например, госизмена, разглашение гостайны. Дополнить перечень предлагается диверсионной деятельностью (совершение диверсии, содействие диверсионной деятельности, создание диверсионного сообщества и прохождение обучения в целях совершения диверсионной деятельности (ст. 281 — ст. 281.3 УК). За преступления, направленные против государственной безопасности, предлагается также лишать специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград.

Авторами инициативы выступили Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от партии «Справедливая Россия — За правду», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Алексей Нечаев от «Новых людей». Также в авторах значатся спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская и другие депутаты. О том, что инициативу разработали Пискарев и Ямпольская, рассказывали источники РБК.

Ранее СМИ узнали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала эту инициативу. Юристы предполагают, что конфисковать могут как имущество, полученное в результате совершения преступления, так и «орудия преступления», например, компьютеры, планшеты и смартфоны.