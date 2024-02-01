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На рынке много Junior и Middle. Зарплата IT-специалистов в РФ упала на 15%

На рынке много Junior и Middle. Зарплата IT-специалистов в РФ упала на 15%
Иллюстрация: РИА Новости

Снижение зарплаты — один из сигналов перенасыщения рынка, на котором много соискателей без опыта работы. Тренд будет нарастать из-за увеличения образовательных курсов в сфере IT.

#ИТ#КАДРЫ#НОВОСТИ

Средняя зарплата IT-специалистов в РФ за второе полугодие 2023 г. сократилась на 15%, до 141 тыс. руб. в месяц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ежегодное исследование «Хабр Карьеры».

Сильнее всего средняя зарплата снизилась в Москве — на 7% (до 187 тыс. руб.), и в Санкт-Петербурге — на 14% (до 150 тыс. руб.).

Снижение зарплаты — один из сигналов перенасыщения рынка с преобладанием младших специалистов, которые в первую очередь ищут опыт, а не высокий оклад,— говорит продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза.

В HeadHunter говорят, что падение зарплат присутствует в тех вакансиях, на которые претендуют соискатели без опыта. Например, средняя зарплата «продуктового аналитика» сократилась на 24%, до 114 тыс. руб., «руководителя отдела аналитики» на 6% год к году и т.д.

Но по более требовательным вакансиям ставки растут: средняя зарплата руководителя группы разработки за год увеличилась на 36%, до 205 тыс. руб., технического директора — на 19%, до 140 тыс. руб., —отметили в HeadHunter.

При этом и в «Хабр Карьере», и в HeadHunter отмечают самое сильное падение доходов в сфере разработки игр. Так, по данным «Хабр Карьеры», у разработчиков игр во втором полугодии 2023 г. средний доход снизился на 28% и составляет в среднем 128 тыс. руб. По оценкам HeadHunter, зарплата гейм-дизайнеров за год уменьшилась на 13%, до 75 тыс. руб.

Гендиректор компании Promo IT Денис Фирсов отмечает, что падение средней зарплаты связано с привлечением в компании младших специалистов, оплата труда которых значительно ниже, чем у опытных сотрудников.

HR-директор ITentika Елена Никишева добавляет, что средняя зарплата на рынке упала и после ухода западных игроков: иностранные компании предлагали более высокую зарплату, нежели отечественные.

В 2024 г. количество специалистов уровня Junior/Middle продолжит расти из-за образовательных курсов в сфере IT, поэтому и зарплата продолжит падать, — говорят участники рынка.

Ранее DK.RU рассказывал, что глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек. Если учитывать, что  в России в ИТ-отрасли работают почти 740 тыс. человек, то дефицит кадров составляет 50%.

Автор: Екатерина Круглова
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