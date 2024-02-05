Дефицит объектов коммерческой недвижимости в Екатеринбурге достиг рекордных значений

По словам директора компании «RED.Технология» Алексея Чистякова, доля вакантных торговых, складских и офисных площадей составляет буквально несколько процентов. Как быть арендаторам?

Рынок «пуст», спрос на коммерческую недвижимость превышает предложение. Об этом заявили в компании «RED.Технология». Практически во всех сегментах сохраняется рекордно низкая доля вакантных площадей.

Наиболее активно растут сегменты офисной недвижимости и стрит-ритейл.

Стрит-ритейл

Доля вакансии в коммерческих помещениях на первых этажах держится на уровне 4-5%. Несмотря на то, что текущий объем строительства торгово-офисных помещений в Екатеринбурге превышает 160 тыс. кв. м, большую часть из них забронировали до начала стройки. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет 140 тыс. руб. Цены рекордно высокие, поскольку сформировался повышенный спрос со стороны инвесторов.

Тренд 2024 г. — создание застройщиками сбалансированной инфраструктуры в жилых комплексах и комфортной среды обитания. Поэтому в ряде новых проектов застройщики стали ограничивать продажи коммерческих площадей, чтобы управлять их наполнением, то есть, размещать нужные сервисы, торговые точки для жителей. Это позволяет повысить имидж и добиться более высокой рентабельности проекта жилого комплекса. Если проанализировать динамику запросов наших клиентов на разработку концепции блока коммерческих площадей на первых этажах, могу сказать, что сегодня каждый пятый застройщик задумывается о создании удобной и востребованной коммерческой инфраструктуры в проектах квартальной застройки, — отметил директор RED.Технологии Алексей Чистяков.

Офисная недвижимость

Средняя вакансия качественных офисных площадей (классы А, B+, B) составляет 2%. Дефицит офисов связан с отсутствием нового ввода. Для поддержания баланса спроса и предложения ежегодный ввод должен составлять не менее 50 тыс. кв. м качественных, арендопригодных офисных площадей. За последние три года введено в эксплуатацию менее 40% нормативного годового ввода объектов.

Наблюдается рост арендных ставок: за год в среднем по сегментам они поднялись на 20%. Эксперты связывают это с увеличением расходов собственников на эксплуатацию и содержание: с ростом тарифов на коммунальные ресурсы, УК, на охрану и клининг. С марта 2022 г. они увеличились в среднем в полтора раза. Кроме того, повысились налоги на имущество — произошло сокращение льгот и пересмотр кадастровой стоимости недвижимости.

Для сохранения нормы доходности от сдачи в аренду многие собственники офисных активов пересматривают условия договоров аренды.

По словам Алексея Чистякова, в 2024 г. ожидается несколько волн роста арендных ставок, связанных, в частности, с дефицитом предложения на открытом рынке, низкой доступностью кредитных средств для покупки площадей и инфляцией.

Несмотря на рост цен, с мая 2022 г. наблюдается повышенный спрос на покупку офисных площадей. Средняя стоимость качественной офисной недвижимости за два года выросла на 15%.

Чтобы отслеживать изменения ситуации на рынке коммерческой недвижимости, RED.Технология разработала уникальный сервис — метрики рынка RED.Эксперт. Он основан на базе собственных аналитических данных, накопленных по каждому сегменту рынка за 15 лет (более 40 реализованных кейсов и проектов в коммерческой недвижимости). RED.Эксперт позволяет получить емкий отчет с индикаторами состояния рынка. Сервис будет полезен инвесторам, арендаторам, девелоперам и управляющим компаниям.

Благодаря данному сервису многие арендаторы уже решили проблему поиска выгодных коммерческих площадей, а инвесторы и девелоперы приняли выгодные для бизнеса решения.

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