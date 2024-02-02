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Работа и саморазвитие стали приоритетами свердловчан в 2024 г.

Работа и саморазвитие стали приоритетами свердловчан в 2024 г.
Иллюстрация: ru.freepik.com

Согласно опросу, жители региона хотят уделять большую часть времени работе, карьере и саморазвитию. На третьем месте — семья, затем идет поддержание здоровья.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

В 2024 г. большинство свердловчан намерены тратить время прежде всего на карьеру и саморазвитие. Об этом сообщает HeadHunter, ссылаясь на собственное исследование. Отмечается, что больше половины (58%) свердловчан в 2024 г. намерены большую часть времени уделять работе и карьере. Особенный упор на это сделают IT-специалисты (74%) и маркетологи (73%). Еще 52% опрошенных планируют активно вкладываться в саморазвитие, это интересно прежде всего опять же представителям IT-сферы (60%) и работникам искусства и медиа (54%).

Семья заняла в опросе третье место. Тратить большую часть времени на близких собираются 43% респондентов. Еще 32% опрошенных будут тратить время на поддержание здоровья, 25% — на хобби. Образование стало приоритетом для 22% респондентов, еще 16% намерены уделить больше внимания спорту.

Напомним, накануне DK.RU писал, что зарплаты в сфере IT в России резко упали. На рынок вышло очень много молодых специалистов без опыта, которым не спешат давать высокие оклады. Запрос на опытных специалистов в сфере по-прежнему высок, как и зарплаты для них.

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Автор: Александра Клименко
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