В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 50 лет для отдельных категорий граждан

Авторы инициативы говорят, что в период с января по октябрь 2023 г. гражданство было выдано 318 тыс. иностранцев, но все они стараются получить паспорт РФ после 30 лет, чтобы не проходить службу.

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», пишут «Известия». Проект предлагает повысить призывной возраст до 50 лет для мужчин, которые получили российское гражданство. Авторами инициативы выступили депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет (оба — от «Единой России»).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет:

Или же намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, который по действующему законодательству составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство РФ. Каждый гражданин, независимо от способа приобретения гражданства, обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту, — считают авторы поправок.

В пояснительной записке также сказано, что в период с января по октябрь 2023 г. гражданство было выдано более чем 318 тыс. иностранцам, основную часть которых составляют выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

Как пишет издание, сейчас по закону иностранец, получивший гражданство РФ, обязан в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета иностранные граждане не могут работать в России.

Как рассказывал DK.RU, с 1 января 2024 г. верхняя граница призывного возраста в России повышена до 30 лет, нижняя осталась на уровне 18 лет.