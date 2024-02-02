ФНС подала иск к IKEA почти на 13 млрд рублей

У налоговой возникли вопросы к «ИКЕА Торг», которая ранее играла роль эксклюзивного оптового импортера товаров под брендом IKEA в РФ. Магазины сети, напомним, приостановили работу еще в марте 2022 г.

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск с требованием взыскать 12,92 млрд руб. с ООО «ИКЕА Торг», пишет РБК. ООО «Икеа торг» является дочерней компанией шведской IKEA и принадлежит холдингу Ingka Group, истцом выступает межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 1 ФНС. Подробности требований не раскрываются.

Ранее «ИКЕА Торг» играла роль эксклюзивного оптового импортера товаров под брендом IKEA в РФ. В 2020 г. таможня подала иск в адрес компании и пытается доказать, что лицензионные отчисления являются частью экономической ценности товаров под этим брендом, поэтому должны учитываться в таможенной стоимости импорта IKEA с 2017 г.

В июле 2023 г. с «Ингка сентерс рус проперти Е» (входит в холдинг Ingka Centres) взыскали 1,3 млрд руб. за то, что компания отказалась от планов строить торгово-развлекательный центр «Мега новоселье» в Ленинградской области. Истцом тогда выступал Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ), который был партнером проекта.

Напомним, что Ingka Group в марте 2022 г. приостановила работу магазинов IKEA в России, а затем постепенно избавлялась от всех российских активов.

Ранее DK.RU рассказывал, что в сентябре 2023 г. группа Газпромбанк выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres. Сумма сделки с учетом дисконтов могла составить порядка $2 млрд или 193 млрд руб., говорили эксперты.