Сделка года. Газпромбанк выкупил у Ingka Centres все ТЦ «МЕГА» в России

Сделка по продаже портфеля шведской Ingka Centres стала крупнейшей на рынке торговой недвижимости в 2023 г. Ingka Group планомерно избавляется от российских активов.

Группа Газпромбанк выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres, сообщила пресс-служба компании. В Газпромбанке рассказали, что в сделку вошли 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Адыгее, Самаре, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Их общая площадь составляет 2,3 млн кв. м. Сумму сделки в Газпромбанке раскрывать не стали.

Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку. Мы как социально ответственный бизнес готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров МЕГА, — отметил Тигран Хачатуров, заместитель Председателя правления Газпромбанка, курирующий промышленные активы Группы Газпромбанка.

Сделка по продаже портфеля шведской Ingka Centres стала крупнейшей на рынке торговой недвижимости в 2023 г., говорят эксперты. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что сумма сделки в текущих условиях и с учетом дисконтов составила порядка $2 млрд или 193 млрд руб.

На ней отразилось в том числе и закрытие магазинов IKEА, так как заменить арендатора, генерирующего подобный трафик, довольно сложно. Для Газпромбанка покупка такого портфеля активов является выгодным приобретением. Даже несмотря на волатильность на рынке торговой недвижимости, «Меги» остаются качественным объектом, который приносит доход, — сообщил эксперт.

О том, что структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку, ранее сообщал DK.RU. Добавим, что Ingka Group планомерно избавляется от российских активов. В июле Ingka Centres продала штаб-квартиру в России. Ранее стало известно, что компания продала свои заводы в России, которые производили мебель. Покупателями стали компании «Лузалес» и Slotex.