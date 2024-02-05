Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений private banking
Руководитель департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга наиболее успешных руководителей российского private banking.
Всего в итоговый рейтинг, подготовленный журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром», вошли 19 руководителей российских подразделений private banking. При составлении рейтинга эксперты оценивали опыт и результаты работы топ-менеджера в текущей должности, а также показатели динамики количества клиентов и объема капитала подразделения.
Анастасия Агафонова работает в Уралсибе с 2019 г. Весной 2021 г. она возглавила Департамент по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб, в состав которого входят «Уралсиб Private Bank» и «Уралсиб Premium Bank».
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