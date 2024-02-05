Инфляция +5%. Торговым сетям и производителям запретят резко повышать цены на товары

Законопроект ФАС по сути вводит на законодательном уровне понятие «экономически необоснованная цена», коридор повышения цен значительно сузили. Регулятор сможет вмешиваться в процесс ценообразования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала законопроект, который вводит запрет для производителей и торговых сетей устанавливать экономически необоснованные цены на товары, пишет РБК.

Согласно документу, цена товара будет признана экономически необоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% и опережает инфляцию, при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами.

К особым факторам предлагается отнести существенное изменение уровня спроса или предложения товара, изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный фактор, а также «иные факторы», говорится в законопроекте.



Напомним, что первоначальная версия законопроекта была разработана в декабре 2023 г. и предполагала, что цена товара будет признана экономически необоснованной, если в течении 60 календарных дней стоимость растет более чем на 30%, рассказывал DK.RU.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров объясняет, что законопроект ФАС по сути вводит на законодательном уровне понятие «экономически необоснованная цена».

Это означает существенное расширение возможностей регуляторов для вмешательства в процессы ценообразования по всей товаропроводящей цепочке, уточняет он. При этом пока что из текста законопроекта неясно, каким образом будет выглядеть механизм определения обоснованности роста цен, — говорит Гафаров.

Эксперт предполагает, что сильнее всего новый закон может ударить по торговым сетям, контроль за которыми усилится со стороны антимонопольных органов. При этом законопроект носит сугубо запретительный характер и не поможет устранить экономические причины роста цен, такие как нехватка кадров, рост цен на сырье и материалы и другие.

Участники рынка не стали комментировать изменения в законопроекте. От комментариев оказались в ФАС, Минэкономразвития, Минсельхозе и Минпромторге.

Решение о регулировании роста цен ФАС принимает на фоне быстрого удорожания ряда продуктов. По данным Росстата, в октябре 2023 г. стоимость куриных яиц выросла на 23,8% по сравнению с октябрем прошлого года, цена за кг мяса птицы поднялась на 22%, охлажденных и мороженых кур — на 26,8%, сообщал DK.RU.

При этом сообщалось, что контролировать рост цен ФАС будет на определенный перечень товаров. Скорее всего, речь идет о социально значимых продуктах, таких как молоко, яйца, хлеб, мясо, чай и другие.