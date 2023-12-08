Обоснуй. Бизнесу запретят повышать цены на товары более чем на 30%

Резкий рост цен на куриное мясо и яйца подтолкнул правительство к внедрению запретительных норм. ФАС подготовила законопроект, которые запретит резко повышать отпускные цены.

ФАС планирует запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Речь идет резком росте стоимости товаров — до 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что его никак нельзя объяснить экономическими факторами. Закон планируют принять уже в 2024 г.

Издание пишет, что перечень товаров, которые подвергнутся регулированию, установит правительство. Скорее всего, речь идет о социально значимых продуктах, таких как молоко, яйца, хлеб, мясо, чай и другие.

Решение о регулировании роста цен ФАС принимает на фоне быстрого удорожания ряда продуктов. По данным Росстата, в октябре 2023 г. стоимость куриных яиц выросла на 23,8% по сравнению с октябрем прошлого года, цена за кг мяса птицы поднялась на 22%, охлажденных и мороженых кур — на 26,8%. Производители говорили, что были вынуждены поднимать цены, поскольку выросла стоимость ресурсов и логистики. В правительстве неоднократно подчеркивали, что повода для такого резкого повышения цен нет.

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили, что ФАС поручено разработать законопроект о регулировании цен. В Минпромторге изданию сообщили, что ознакомились с законопроектом, замечаний и предложений у ведомства не возникло, отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что вопрос о росте цен должен быть адресован именно производителям:

Торговые сети транслируют цены производителей на полку и в целом неохотно идут на повышение, ведь это их конкурентное преимущество. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания первой цены (базовые, которые покупают прежде всего) за счет собственной маржи.

Напомним, что в октябре власти экстренно решали вопрос с дефицитом и резким ростом цен на мясо птицы. Согласно открытым данным, стоимость куриного мяса с начала года выросла на 25% и достигла исторических максимумов, рассказывал DK.RU.

В ноябре главной темой для обсуждения на совещании по ситуации с ценами на социально значимые товары стал рост цен на куриные яйца. Их стоимость с начала года выросла на 18,6%, некоторые птицефабрики подняли отпускные цены на 26% только за последний месяц. В Минсельхозе отмечали, что вопрос роста цен на яйца находится на особом контроле.