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Обоснуй. Бизнесу запретят повышать цены на товары более чем на 30%

Обоснуй. Бизнесу запретят повышать цены на товары более чем на 30%
Иллюстрация: РИА Новости

Резкий рост цен на куриное мясо и яйца подтолкнул правительство к внедрению запретительных норм. ФАС подготовила законопроект, которые запретит резко повышать отпускные цены.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

ФАС планирует запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Речь идет резком росте стоимости товаров — до 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что его никак нельзя объяснить экономическими факторами. Закон планируют принять уже в 2024 г.

Издание пишет, что перечень товаров, которые подвергнутся регулированию, установит правительство. Скорее всего, речь идет о социально значимых продуктах, таких как молоко, яйца, хлеб, мясо, чай и другие.  

Решение о регулировании роста цен ФАС принимает на фоне быстрого удорожания ряда продуктов. По данным Росстата, в октябре 2023 г. стоимость куриных яиц выросла на 23,8% по сравнению с октябрем прошлого года, цена за кг мяса птицы поднялась на 22%, охлажденных и мороженых кур — на 26,8%. Производители говорили, что были вынуждены поднимать цены, поскольку выросла стоимость ресурсов и логистики. В правительстве неоднократно подчеркивали, что повода для такого резкого повышения цен нет.  

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили, что ФАС поручено разработать законопроект о регулировании цен. В Минпромторге изданию сообщили, что ознакомились с законопроектом, замечаний и предложений у ведомства не возникло, отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что вопрос о росте цен должен быть адресован именно производителям:  

Торговые сети транслируют цены производителей на полку и в целом неохотно идут на повышение, ведь это их конкурентное преимущество. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания первой цены (базовые, которые покупают прежде всего) за счет собственной маржи.  

Напомним, что в октябре власти экстренно решали вопрос с дефицитом и резким ростом цен на мясо птицы. Согласно открытым данным, стоимость куриного мяса с начала года выросла на 25% и достигла исторических максимумов, рассказывал DK.RU.  

В ноябре главной темой для обсуждения на совещании по ситуации с ценами на социально значимые товары стал рост цен на куриные яйца. Их стоимость с начала года выросла на 18,6%, некоторые птицефабрики подняли отпускные цены на 26% только за последний месяц. В Минсельхозе отмечали, что вопрос роста цен на яйца находится на особом контроле.     

Автор: Екатерина Тарханова
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