Банк Уралсиб вошел в Топ-10 автокредитов на покупку подержанных автомобилей в 2023 году
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 итогового рейтинга автокредитов на покупку подержанных автомобилей за 2023 год, подготовленного порталом Выберу.ру.
В ходе исследования аналитики портала Выберу.ру проанализировали текущие параметры предложений банков-автокредиторов из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.12.2023 г.) — с поправкой на накопленные ими за год рейтинговые позиции. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным критериям — величине минимальной процентной ставки, диапазону процентов в условиях кредита, полной стоимости кредита, величине первоначального взноса, размеру ежемесячных платежей, сумме и сроку кредитования, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, а также ряду других параметров.
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, входит в Топ-10 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 г. (Банки.ру). По итогам 2023 г. банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 г. — с 29,3 до 33,8 млрд руб. Портфель автокредитов банка по итогам 2023 года вырос в 1,3 раза — с 28,6 до 37,6 млрд руб.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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