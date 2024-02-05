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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 автокредитов на покупку подержанных автомобилей в 2023 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 автокредитов на покупку подержанных автомобилей в 2023 году
Иллюстрация: unsplash.com

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 итогового рейтинга автокредитов на покупку подержанных автомобилей за 2023 год, подготовленного порталом Выберу.ру.

#НОВОСТИ

В ходе исследования аналитики портала Выберу.ру проанализировали текущие параметры предложений банков-автокредиторов из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.12.2023 г.) — с поправкой на накопленные ими за год рейтинговые позиции. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным критериям — величине минимальной процентной ставки, диапазону процентов в условиях кредита, полной стоимости кредита, величине первоначального взноса, размеру ежемесячных платежей, сумме и сроку кредитования, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, а также ряду других параметров.  

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, входит в Топ-10 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 г. (Банки.ру). По итогам 2023 г. банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 г. — с 29,3 до 33,8 млрд руб. Портфель автокредитов банка по итогам 2023 года вырос в 1,3 раза — с 28,6 до 37,6 млрд руб.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 февраля 2024 г. насчитывает 218 точек продаж, 1348 банкомат и 278 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8KQFbn

 

Автор: Мария Смирнова
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