Ставка на финтех. Wildberries планирует выпустить собственную банковскую карту

В компании не решили, будет ли это универсальная банковская карта или только для покупок на маркетплейсе. Ранее Wildberries зарегистрировал микрофинансовую организацию ООО «ВБ Финанс.

Основатель и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости рассказала, что в этом году компания сосредоточится на развитии финтеха и не исключила, что в ближайшее время площадка запустит собственную банковскую карту:

Мы считаем, что пластик как таковой — это отжившая история. Зачем тебе карты, когда есть счета? Но как показывает опыт, пластик все-таки бывает нужен. Возможно, мы тоже подумаем в эту сторону. Но финтехом мы занимаемся и будем заниматься еще больше. Я считаю, что это та тема, которая станет трендом на этот год у рынка онлайн-площадок.

На вопрос, будет ли это универсальная банковская карта или только для покупки товаров на площадке, глава Wildberries ответила, что этот вопрос не решен, в ближайшее время площадка будет тестировать разные варианты

Бакальчук также рассказала, что для развития финтех – проекта компания привлекает кадры из банковской отрасли:

Мы наняли высококлассных специалистов из разных уважаемых организаций и компаний для этого. Ведь банковские решения — это не просто взял, придумал и тут же запустил, нужно соблюсти еще ряд определенных требований регулятора. Думаю, что в этом году какие-то решения будут запущены в продакшн, — сказала она.

Отметим, весной 2021 г. Ozon выкупил Оней Банк (позже переименованный в Оzon Банк) у Совкомбанка с целью создания собственного банка. Сумма сделки составила 615 млн руб. Ранее, в 2022 г., Ozon начал выпускать собственные дебетовые карты, которыми можно расплачиваться вне маркетплейса.

Ранее Wildberries уже зарегистрировал дочернюю микрофинансовую компанию ООО «ВБ Финанс», которая будет специализироваться на потребительских кредитах, займах промышленности, ссудах под залог недвижимости, кредитах на покупку домов.

Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание «ВБ Финанс» является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам, — рассказывали тогда в компании.

Ранее Татьяна Бакальчук рассказывала, что несколько лет подряд у Wildberries идет двукратный рост оборота. «Но по законам математики в какой-то момент наступит плато. Естественно, мы понимаем: чтобы продолжать расти в том же темпе, нам нужно расширяться и в пространстве», — цитировал предпринимательницу DK.RU.