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Уральский ювелирный дом создал памятную «Блокадную ласточку»

Уральский ювелирный дом создал памятную «Блокадную ласточку»
Иллюстрация: ювелирный дом CHAMOVSKIKH

В годовщину снятия ленинградской блокады из Санкт-Петербурга в бывшие центры эвакуации «полетела» драгоценная «Ласточка», созданная ювелирами CHAMOVSKIKH.

#ПАМЯТЬ#НОВОСТИ

27 и 28 января в Санкт-Петербурге прошли масштабные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения города от фашистской блокады. О значимости события для всей страны говорит то, что в них принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» и монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, а также выступил с обращением к жителям Санкт-Петербурга во время открытия грандиозного концерта-реквиема на стадионе «Газпром-Арена».

В течение нескольких дней в городе на Неве особо вспоминали тех, кто столкнулся с суровыми испытаниями, но смог сохранить самое важное: надежду, веру и силы противостоять вызовам войны. Яркий тому пример — миссия памяти «Ленинградское спасибо». Проект посвящен истории эвакуации из блокадного города. По словам организаторов, его задача — выразить благодарность Ленинграда–Санкт-Петербурга городам, которые в годы войны приняли эвакуированных, разделив с ними хлеб и кров. И, в свою очередь, регионов, получивших мощный стимул для культурного и промышленного развития — ленинградцам.

В рамках проекта «Ленинградское спасибо» прошел международный конкурс научных исследований и эссе, собравший более 700 участников. 30 лучших, по мнению жюри, работ вошли в основу сценария одноименного спектакля. Премьера состоялась 28 января на сцене Балтийского дома.

Уральский ювелирный дом создал памятную «Блокадную ласточку» 1

В этот же вечер организаторы отправили в символический полет «Блокадную ласточку». Изображение птицы с треугольным письмом весной 1942 года ленинградцы носили на лацкане как знак надежды на связь с Большой землей.

Уральский ювелирный дом создал памятную «Блокадную ласточку» 2

Именно этот образ воплощен в переходящей памятной статуэтке. Скульптура «Блокадной ласточки» выполнена из льдистого кварца и металла, покрытого золотом 999-й пробы. Символ проекта создан по эскизу петербургской художницы Надежды Протопоповой ювелирами CHAMOVSKIKH в Екатеринбурге.

Отметим, что в годы Великой Отечественной войны уральский город стал вторым домом для тысяч эвакуированных ленинградцев и промышленных предприятий северной столицы.

Первым регионом, куда направилась «Блокадная Ласточка», стал Пермский край. На 2024 год также запланированы просветительские поездки в Екатеринбург, Ташкент и Баку. Десанты предполагают лекции и дискуссии, кинопоказы и творческие выступления.

Инициаторами миссии памяти «Ленинградское спасибо» выступают АНО «ПетербургФорум» совместно с комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Музеем обороны и блокады Ленинграда при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото предоставлены ювелирным домом CHAMOVSKIKH.

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Автор: Виктория Говорковская
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