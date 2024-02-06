Топ-менеджер уральского ювелирного дома получил награду от Минфина РФ

В Международный день ювелира в Министерстве финансов Российской Федерации прошла торжественная церемония награждения участников ювелирного рынка, внесших весомый вклад в развитие отрасли.

На церемонии, состоявшейся 31 января, замминистра финансов Алексей Моисеев отметил заслуги художников и профильных предприятий ювелирной отрасли:

Сегодня мы вручаем награды лучшим ювелирам нашей страны. Ювелирное искусство, так же как живопись и балет, является одним из элементов великой российской культуры. Мы хотим, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам, поэтому будем содействовать развитию выставочного движения, — сказал он.

В рамках церемонии награждения гостям была представлена выставка современных ювелирных работ, созданных главными героями. Ее инициировал Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Президент фонда Галина Ананьина подчеркнула важность преемственности традиций в сотрудничестве министерства финансов, творческих ассоциаций и талантливых мастеров.

Министерство финансов отметило вклад вице-президента ювелирного дома CHAMOVSKIKH Юрия Толмачева в решение задач по реализации государственной политики в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. В 2023 г. топ-менеджер представлял достижения одного из самых высокотехнологичных ювелирных предприятий страны на Восточном экономическом форуме, Московском финансовом форуме, международном форуме «Содружество моды», учрежденном Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ.

Поздравив коллег с профессиональным праздником, Юрий Толмачев отметил важную роль Минфина в развитии ювелирной отрасли:

В своей работе мы ощущаем эффективность тех мер поддержки, которые оказывает Министерство финансов. От имени нашего ювелирного дома и, думаю, всех ювелиров Урала и России, благодарим за ваши усилия и труд в непростое, но перспективное для страны время. Мы сталкиваемся со многими вызовами, но совместными усилиями обязательно достигнем высоких результатов.

В церемонии награждения приняли участие представители ювелирных компаний и ассоциаций, депутаты и сенаторы Государственной Думы и Совета Федерации, Гохрана, Гознака, Федеральной пробирной палаты и добывающих компаний.

Фото предоставлены ювелирным домом CHAMOVSKIKH.

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