Финансы для «чайников»: азы бюджетного планирования и инвестирования

Базовые принципы личного финансового планирования схожи с принципами построения корпоративной стратегии, а когнитивные искажения не всегда вредны для инвесторов. Подробнее — на DK.RU.

Профессор бизнес-школы Саунтра (Университет Британской Колумбии) Елена Пикулина и руководитель управления финансовой эффективностью банка ВТБ Петр Дорошикин рассказали, как правильно выстроить свою финансовую стратегию и не наломать дров, начав инвестировать.

Петр Дорожкин:

— Мы планируем свою карьеру, семью, так почему масса людей не может спланировать стратегию в области финансов? Базовые принципы личного финансового планирования абсолютно такие же, как принципы построении корпоративной стратегии. Они включают анализ внешнего контекста, текущей финансовой ситуации, целей и ограничений. На этой основе формулируются задачи по сбережению и инвестированию. Например, анализ внешней среды включает прогноз инфляции, изучение ситуации в отрасли, где работает человек, прогноз его заработной платы. Далее в зависимости от целей и возраста можно определить цели. Как правило, их суть сводится к конкретной сумме, которую человеку необходимо иметь к конкретному моменту.

Мгновенного вау-эффекта может не быть. Приведу пример: девушка (25 лет) занимается частной преподавательской практикой. Финансовая стратегия для нее была разработана около двух лет назад. Результат применения: исчезли неконтролируемые траты, деньги перестали уходить сквозь пальцы. Появился небольшой, но стабильный пассивный доход, дающий уверенность в завтрашнем дне. Она поверила, что со временем многие цели будут достигнуты.

Другой пример: мужчина (42 года) работает в области IT. Стратегия разработана около трех лет назад, в ней заложено получение достаточно большого пассивного дохода на горизонте 10 лет и формирование портфелей под конкретные задачи. Приоритетная цель — дать детям качественное образование. Результат применения стратегии: снижение необязательных трат и создание нескольких фондов. Один из них позволил сформировать существенный пассивный доход, покрывающий необходимые траты.

Ошибаются и профессионалы, и новички

Елена Пикулина:

— Инвесторы-профессионалы меньше подвержены когнитивным искажениям. Предположу, что эти люди знают о них и понимают, к каким убыткам могут привести решения, принятые под воздействием таких искажений. С другой стороны, ошибки профессионалов стоят дороже, поскольку они контролируют больше ресурсов. Например, управляющие компании могут существенно переплачивать за другие компании при слияниях и поглощениях, поскольку чересчур уверены в том, что смогут улучшить качество управления.

Не все когнитивные искажения вредны: некоторые помогают принимать решения и действовать в ситуации, когда нет исчерпывающей информации, а не бездействовать просто потому, что лучший способ решения задачи не очевиден.

Знать — не значит действовать

Елена Пикулина:

— Наше исследование показало: финансово грамотные люди более успешны в принятии инвестиционных решений, но оно было проведено в лабораторных условиях. Не факт, что в реальности его участники принимали бы лучшие финансовые решения в отношении собственных средств. Люди не всегда знают, как применить теоретические знания на практике.

Программы повышения финансовой грамотности эффективны, если позволяют применить знания в условиях, приближенных к реальности. Например, поиграть в инвестиционную игру или разработать простой вариант своего бюджета.

Людям с небольшим доходом особенно важно заниматься финансовым планированием, поскольку даже небольшой шок может обернуться для них серьезными последствиями. Например, отсутствие средств на ремонт машины приведет к потере работы и дохода. Они ограничены в использовании финансовых инструментов, например, в покупке ценных бумаг, но заниматься финансовым планированием на базовом уровне по силам каждому.

Если я покупаю полезные и приятные вещи (кофе или шоколад), но только со скидкой, это уже можно назвать финансовой стратегией. Такое планирование позволяет откладывать небольшие суммы на сберегательный счет в банке и создавать небольшую, но стабильную подушку финансовой безопасности, которая убережет от шоков.

10-15 лет в декрете — это риск

Елена Пикулина:

— Знание — сила, если у человека есть сценарий своего будущего. В этом случае он может к нему подготовиться. Например, после рождения ребенка женщины часто уходят с рынка труда. Если перерыв в карьере будет слишком долгим, вернувшись к работе, женщина сможет рассчитывать на меньшую заработную плату, чем та, что была до декрета. Уход с рынка труда в целом сопряжен для женщин с финансовым риском. Для кого-то он приемлем, для кого-то нет. Как его нивелировать? Например, откладывать деньги до декрета в специальный фонд.

Пользуйтесь хорошей доходностью по рублевым бумагам

Петр Дорожкин:

— Существенную часть инвестпортфеля молодого человека (25–35 лет) могут составить акции. Но, чем старше мы становимся, тем консервативнее становятся наши инвестиции.

Во что инвестировать в текущий момент? Сейчас хорошая доходность по рублевым ценным бумагам — среднесрочным и долгосрочным. Возможно, высокие ставки с нами не навсегда, но инвестиции в них в моменте могут дать хорошие результаты на горизонте нескольких лет.

Кредитные карты увеличивают расходы на 10–15%

Елена Пикулина:

— Можно провести аналогию между кредитными картами и конфетами. Например, я могу винить производителей конфет и пирожных в том, что они делают их слишком вкусными, поэтому у меня кариес и лишний вес. Банки предоставляют удобные финансовые инструменты, но люди сами решают, стоит ли их использовать. Участники финансового рынка должны предоставлять информацию о рисках. Но граждане не всегда четко понимают, какими будут проценты, если они не погасят долг в течение установленного беспроцентного периода.

Исследования показали: простое информирование о том, что одолжить деньги стоит денег, побуждает людей к сокращению трат. Кроме того, они ответственнее относятся к погашению долгов.

Типичные ошибки молодых людей

Елена Пикулина

— Молодые люди недостаточно сберегают, набирают кредиты, совершают импульсивные покупки, за которые потом сложно рассчитаться. В то же время они склонны инвестировать в непроверенные, высокорисковые активы: во что-то новое, блестящее и красивое. К сожалению, они часто становятся жертвами «пузырей». Когда новые активы приходят на рынок, вокруг них формируется большой ажиотаж. Но «пузыри» раздуваются и лопаются, и инвесторы теряют деньги.

Виртуальных инвесторов масса, реальных — в разы меньше

Елена Пикулина:

— С уходом институциональных зарубежных игроков российский рынок стал рынком частных инвесторов: на них приходится до 80% объема торгов. В то же время в нашей стране процент людей, имеющих инвестиционные счета, значительно ниже, чем в США.

Петр Дорожкин:

— Возможно по количеству инвестиционных счетов мы и впереди США, но среди них много пустых. Число частных инвесторов, на счетах которых лежит более 100 тыс. руб., не превышает 10% населения страны.

Материал подготовлен на основе выпуска подкаста «Экономика на слух» (проект Российской экономической школы).

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