Зачем вести бюджет и как не бросить это скучное занятие через неделю — Роман Романович

Тысячу раз обещали себе, что будете записывать все расходы и поступления денег? Планировать покупки и отпуск? И тысячу раз — мимо? Как правильно приступить к финансовому планированию — на DK.RU.

В одном интервью российский финансист Андрей Мовчан сказал: «Когда человек рождается, он уже становится предпринимателем. У него есть компания — он сам. Ее нельзя продать, нельзя передать в управление кому-то другому. Ею можно только управлять самостоятельно». От того, насколько хорошо мы управляем собой как компанией, зависит, добиваемся мы успеха в жизни или нет.

Стала бы компания Tesla одним из ведущих производителей электромобилей в мире, если бы у Илона Маска не было плана, целей, если бы он не задумывался о бюджетах? Наверное, нет. Но когда речь заходит о личных финансах, люди придумывают отговорки, чтобы всем этим не заниматься, — отмечает Роман Романович, финансовый консультант, инвестор, автор «Т-Ж».

Он рассказал, как приступить к личному финансовому планированию и какие бонусы это дает.

— Чаще всего люди объясняют отказ от ведения бюджета примерно так: сейчас у меня не те доходы, я займусь бюджетом, когда они вырастут. Представим небольшое государство, где чиновники собираются и решают: с точки зрения глобальной экономики наша — невелика, так зачем ею заниматься. Вот вырастем, войдем в первую десятку развитых стран, тогда и займемся. Кто-то выбирает позицию: живем один раз, к чему ограничения. Кроме того, существует множество стереотипов, связанных с ведением бюджета. Например, что вести бюджет — значит экономить. Хотя чаще это влечет за собой не экономию, а оптимизацию и контроль.

На мой взгляд, важно помнить, что мы все когда-то окажемся на пенсии, и что качество нашей жизни на этом этапе зависит от действий сегодня. Стоит сместить фокус восприятия и перестать относиться к ведению бюджета как к скучному, занудному занятию. Правильно считать его планом достижения значимых целей. Например, мы с женой любим путешествовать. Чтобы не изыскивать крупную сумму в моменте, мы делим время до отпуска на количество месяцев и планомерно, месяц за месяцем вносим деньги на накопительный счет.

Выгоды ведения бюджета

Во-первых, вы поймете, куда уходят деньги. Обычно я прошу клиентов провести аудит финансов и рассказать, на что они их тратят. Как правило, порядка 30% расходов им приходится отнести к категории «а я не помню».

Во-вторых, вы избавитесь от лишних трат и пассивов, поскольку один из этапов ведения бюджета — оптимизация трат.

В-третьих, достижение целей станет понятнее.

Мы представляем себя в будущем успешными, с хорошей квартирой, машиной, возможностью путешествовать. Но в этом будущем окажется тот же самый человек, которого вы сегодня видели в зеркале. Без правильных финансовых привычек эта машина и эта квартира не появятся ни через год, ни через два, ни через пять. Чтобы достигать целей, к ним нужно идти. Ведение бюджета — один из способов, позволяющих понять, как это делать.

В-четвертых, вам не придется есть доширак после крупных покупок.

Мой товарищ долго мечтал о дорогом авто и, наконец, купил. Это было эмоциональное приобретение, и он не принял в расчет эксплуатационные расходы. За первое ТО он выложил такую сумму, что до конца месяца питался дошираком. В дальнейшем, чтобы продолжать ездить на этом авто, ему пришлось пересмотреть свои расходы.

С ведением бюджета подобные покупки будут понятными, и радость от них не омрачится.

В-пятых, вы начнете инвестировать. А инвестиции обеспечивают достойное будущее на пенсии и не только.

С чего начать ведение бюджета

С аудита. Надо понять ситуацию с личными финансами: размер доходов, откуда они поступают и регулярно ли. А также категории расходов.

Если вы используете безналичные платежи, самый простой способ провести аудит — изучить приложение банка. В большинстве из них есть сервис анализа расходов, где ваши траты распределены по категориям. Если вы пользуетесь картами разных банков или предпочитаете использовать наличные, можно вести таблицу в Excel или в Google или использовать специальные приложения для ведения бюджета: Дзен-мани, CoinKeeper, «Тяжеловато» и пр.

Многие сервисы можно связать со своими банками, тогда информация о расходах и доходах будет поступать оттуда напрямую и автоматически разноситься по категориям. Еще одна полезная опция в приложении — напоминание о том, что подходит срок платежа по подпискам.

На что надо обратить внимание, начиная вести бюджет

1. Соотношение расходов и доходов

Если вы тратите все, что зарабатываете, это не лучший вариант, но и не катастрофа. Если расходы больше доходов, это проблема.

В этом случае поделите траты на обязательные и необязательные. К первой категории относятся «коммуналка», арендные платежи и платежи по кредитам, оплата школ и кружков для детей. Ко второй — сервисы подписок, походы в ресторан, покупка кофе по дороге на работу и пр.

Если все статьи расходов кажутся важным, проранжируйте их: что для вас первое, а что десятое. Скорее всего, с тем, что стоит на восьмом, девятом или десятом местах, можно работать: отказаться или искать альтернативы.

Раньше у нас с женой была привычка брать по стаканчику кофе, отправляясь гулять. Потом мы посчитали, сколько денег на это тратим — за год вышло порядка 60 тыс. руб. Сейчас мы покупаем кофе в зернах, варим его дома в гейзерной кофеварке и берем с собой. Чашка кофе обходится нам в 40 руб.

К оптимизации чего-то привычного, но не обязательного нужно относиться не как к жертве, а как к избавлению от лишнего. То, что действительно важно и необходимо, оставляем. То, что можно отсечь, отсекаем или ищем альтернативы. Недавно в статье для «Т-Ж» я рассматривал выгоды от использования своего авто, такси и каршеринга. Если ваш сценарий жизни предполагает поездки из дома на работу и назад и вылазки по выходным недалеко от дома, возможно, такси и шеринг для вас лучший вариант, чем своя машина. Отказавшись от нее, вы сэкономите на налоге, обслуживании, страховке и пр.

2. Возможность получать дополнительные доходы

Люди, которые рассчитываются наличными, по сути, теряют дополнительные денежные поступления в виде кешбэков и процентов на остаток. Благодаря кешбэкам у меня ежегодно набегает до 36 тыс. руб. Выгодно использовать банковские карты с коллаборациями с авиакомпаниями. Я совершаю крупные покупки по карте, на которую начисляются мили. В этом году я получу золотой статус в авиакомпании и смогу бесплатно брать повышение билета до бизнес-класса.

Дополнительные доходы — это и налоговые вычеты. А также средства от продажи ненужных вещей. Я предложил одному из клиентов разобрать кладовку. В результате он расчистил пространство и получил от продажи вещей, которыми уже не пользуется, порядка 150 тыс. руб.

Я отношусь к получению финансовых «бонусов» как к игре и каждый год стараюсь увеличить их количество.

План на месяц и на год

После аудита и оптимизации составьте финансовый план на месяц. Выпишите расходы, которые в среднем несете, и доходы, которые получаете. Это поможет сформировать канву плана. Распределите деньги на месяц, на неделю и придерживайтесь бюджета.

Когда начинаешь вести бюджет, следовать плану бывает непросто. Поэтому найдите вдохновляющую цель и помните о ней. Заручитесь поддержкой друзей и близких. Расскажите важному для вас человеку о своей цели, и о том, что хотели бы каждую неделю рассказывать ему, получилось у вас придерживаться финансового плана или нет. Назначьте «цену слова» для друга, знакомого или даже для подписчиков в соцсетях и пообещайте в случае провала отправить деньги на карту.

Для удобства вы можете использовать метод конвертов: сразу же разложить поступившие деньги по статьям расходов. Необязательно делать это буквально: снимать средства со счета и распределять по бумажным конвертам. Можно завести специальные накопительные счета — на кредит, на отпуск, на коммуналку, на машину — внутри банка. Все, что остается после распределения, можно тратить.

Еще один возможный вариант — получаете зарплату и сразу направляете деньги на покрытие обязательных расходов.

Не бросайте ведение бюджета и не сдавайтесь, даже если вышли за рамки в одну из недель. Попробуйте сократить расходы в следующие недели и все-таки вписаться в ежемесячный план.

Продержались месяц? Переходите к годовому планированию. Обязательно включите в него крупные ежегодные траты: это страховки, налоги на имущество и прочие платежи, которые вы вносите единовременно в один из периодов. К ним можно подготовиться, запланировав регулярные пополнения счета. Например, я ежегодно плачу за каско порядка 70 тыс. руб. Чтобы платеж был для меня комфортным, я ежемесячно откладываю на специальный счет по 5800 руб., и в мае мне не приходится бегать и искать деньги на полис.

Всегда распределяйте большую цель на маленькие и постепенно, планомерно двигайтесь к ее достижению.

Придумайте себе награду за успех, ведь мозгу очень важно получать вознаграждения. Еще включите в бюджет пункт «на эмоции»/ «радости жизни». Сколько денег на это отводить, зависит от уровня дохода, ведь кого-то порадует поход в ресторан, а кого-то — покупка недавно вышедшего смартфона. Но в целом это поможет вам не срываться и придерживаться бюджета.

Текст подготовлен на основе выступления Романа Романовича на конференции «Т-Ж деньги 2023».

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