Выручка малого и среднего бизнеса в России выросла на 16% по итогам 2023 года

Выручка предприятий растет на фоне увеличения среднего чека на 10%, а также ростом количества покупок на 5%. Максимальный рост средней выручки показали турагентства, которые прибавили 47%.

Российские предприятия малого и среднего бизнеса в прошлом году увеличили свою выручку, пишет ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании «Эвотор».

«Эвотор» проанализировал основные показатели малого и среднего бизнеса в разных сегментах, основываясь на данных продаж более 1 млн смарт-терминалов во всех регионах России. Аналитики оценивали годовую динамику средней выручки предприятия и среднего чека.

В 2023 г. средняя выручка в малом бизнесе выросла на 16%. Позитивная динамика обеспечена как увеличением среднего чека на 10%, так и ростом количества покупок на 5%. Среди сегментов снизились обороты у алкомаркетов и киосков с мороженым, — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, средняя выручка несетевых алкомаркетов сократилась на 2%, а средние продажи киосков с мороженым — на 1%.

В офлайн-рознице фокус покупателей смещается с алкомаркетов на пивные магазины, а ранее востребованные пекарни проигрывают кофейням. Хорошая динамика сохраняется в сфере услуг, особенно в бьюти-индустрии, —говорит коммерческий директор «Эвотора» Александр Мышкин.

Значительно по итогам прошлого года увеличилась выручка пивных магазинов — на 18%, в специализированных продуктовых лавках рост выручки составил 23%, в табачных киосках —16%.

При этом средний чек в специализированных продуктовых магазинах вырос на 12%, до 566 руб., в пивных магазинах — на 9%, до 414 руб., в табачных киосках средний чек повысился на 7% и составил 507 руб., в алкомаркетах — на 6%, до 501 руб.

Наибольшую динамику выручки в непродовольственном сегменте показали магазины цветов, выручка которых выросла на 23%. При этом средний чек в цветочных магазинах вырос на 16%, до 1,5 тыс. руб. Выручка магазинов косметики выросла на 16%, а средний чек прибавил 11% и достиг 979 руб.

В сегменте общественного питания средняя выручка столовых возросла на 22%, а средний чек — на 9%, до 309 руб., в кафе выручка выросла на 18%, средний чек при этом вырос на 9%, до 696 руб. Выручка кофе выросла на 17%, а киосков стрит-фуда на 16% .

Среди предприятий малого и среднего бизнеса, которые специализируются на предоставлении услуг, значительный рост средней выручки показали турагентства: показатель в прошлом году увеличился на 47%. Средний чек у таких компаний вырос на 19% и достиг 124,3 тыс. руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП Российской Федерации выросла до 21% и составил 32,6 трлн руб.

Эксперты отмечали, что по денежному обороту и по уровню занятости сектор дает 33 – 37% и 40% соответственно. Сейчас в России около 6 млн малых и средних предприятий, где работает больше 30 млн человек, включая ИП и самозанятых.