Подготовлены поправки в трудовой кодекс. МРОТ могут привязать в фактической зарплате

Депутаты считают, что, если работник получает зарплату в размере МРОТ или чуть выше, подоходный налог должен оплачиваться работодателем не из этой суммы.

Депутаты предложили гарантировать гражданам фактически выплачиваемую зарплату не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), соответствующий документ направлен в правительство, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя комитета по труду и соцполитике.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса, которая посвящена МРОТ. В данной статье сказано, что зарплата сотрудника, полностью отработавшего норму, не может быть ниже МРОТ. Однако законом допускается установление оклада ниже МРОТ при условии, что в сумме с другими выплатами (стимулирующими и компенсационными) установленный минимум соблюдается.

Депутаты предлагают в Трудовом кодексе заменить слова «месячная заработная плата работника» формулировкой «фактически выплаченная месячная заработная плата работника».

Нужно гарантировать, чтобы в тех случаях, когда работник получает зарплату в размере МРОТ или чуть выше, подоходный налог оплачивался работодателем не из этой суммы, – пояснил инициатор законопроекта, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к поправкам также сказано, что в ряде случаев, например, из-за удержания НДФЛ, во время отпуска или болезни, зарплата сотрудника может оказаться ниже МРОТ, поэтому внесение поправок в ст. 133 ТК обеспечит ясность и прозрачность правового регулирования.

Как рассказывал DK.RU, с 1 января 2024 г. МРОТ в России был проиндексирован на 18,5% и достиг 19 242 руб. При этом, по планам правительства, к 2030 г. МРОТ должен вырасти до 32 тыс. руб.