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Подготовлены поправки в трудовой кодекс. МРОТ могут привязать в фактической зарплате

Подготовлены поправки в трудовой кодекс. МРОТ могут привязать в фактической зарплате
Иллюстрация: РИА Новости

Депутаты считают, что, если работник получает зарплату в размере МРОТ или чуть выше, подоходный налог должен оплачиваться работодателем не из этой суммы.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

Депутаты предложили гарантировать гражданам фактически выплачиваемую зарплату не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), соответствующий документ направлен в правительство, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя комитета по труду и соцполитике. 

Авторы инициативы предлагают внести поправки в ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса, которая посвящена МРОТ. В данной статье сказано, что зарплата сотрудника, полностью отработавшего норму, не может быть ниже МРОТ. Однако законом допускается установление оклада ниже МРОТ при условии, что в сумме с другими выплатами (стимулирующими и компенсационными) установленный минимум соблюдается.

Депутаты предлагают в Трудовом кодексе заменить слова «месячная заработная плата работника» формулировкой «фактически выплаченная месячная заработная плата работника».

Нужно гарантировать, чтобы в тех случаях, когда работник получает зарплату в размере МРОТ или чуть выше, подоходный налог оплачивался работодателем не из этой суммы, – пояснил инициатор законопроекта, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к поправкам также сказано, что в ряде случаев,  например, из-за удержания НДФЛ, во время отпуска или болезни, зарплата сотрудника может оказаться ниже МРОТ, поэтому внесение поправок в ст. 133 ТК обеспечит ясность и прозрачность правового регулирования.

Как рассказывал DK.RU, с 1 января 2024 г. МРОТ в России был проиндексирован на 18,5% и достиг 19 242 руб. При этом, по планам правительства, к 2030 г. МРОТ должен вырасти до 32 тыс. руб. 

Автор: Екатерина Круглова
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