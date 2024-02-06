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Застройщика, обманувшего дольщиков на 200 млн руб., все-таки отправят в тюрьму

Застройщика, обманувшего дольщиков на 200 млн руб., все-таки отправят в тюрьму
Автор фото: Дмитрий Антоненков. Иллюстрация: 66.RU

С дольщиков собрали около 200 млн руб., но деньги потратили не на строительство дома, а на разные потребности Фрибуса-младшего. Реальный срок за это он получил только со второго раза.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд заменил условный срок гендиректору строительного холдинга БЗСК Александру Фрибусу-младшему реальным.

Гендиректор строительного холдинга Александр Фрибус-младший обманул дольщиков ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Там в 2015 г. его компания начала строить ЖК «Оптимист». С дольщиков собрали около 200 млн руб., но деньги потратили не на строительство дома, а на разные потребности Фрибуса-младшего, пишет 66.RU.

Изначально Ленинский районный суд приговорил гендиректора к трем годам лишения свободы условно. Но даже от этого наказания суд освободил бизнесмена — из-за истечения срока давности. Однако прокурор подал апелляцию. Областной суд рассмотрел ее и заменил условный срок на реальный. Бизнесмена отправили в исправительную колонию на три года. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, Александр Фрибус также стал фигурантом дела о мошенничестве. Его осудили на шесть лет условно в июле 2023 г.  По версии следствия, компания «Березовскстройинвест» заключила контракт с Управлением капитального строительства МЧС на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС в срок до декабря 2015 г. Сотрудники компании подделали банковские гарантии и указали недостоверные сведения об объемах реально выполненных работ. Соответствующее поручение им дал руководитель Александр Фрибус. Ущерб составил более 212 млн руб.

Еще 73 млн руб. было похищено в рамках контракта с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны, заключенным на строительство водно-спасательной станции в Екатеринбурге. В этом деле действовала другая подконтрольная бизнесмену компания — ООО «Нефтеюганскстройинвест».

Таким образом Александра Фрибуса-старшего обвинили в хищении более 285 млн руб. при выполнении госконтрактов по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Прокурор просил судью приговорить бизнесмена к шести годам колонии общего режима. Однако тот получил пять лет лишения свободы условно и штраф в 780 тыс. руб.

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Автор: Татьяна Юстус
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