В Екатеринбурге начался суд за право пользоваться береговой линией Балтыма

Природоохранная прокуратура подала иск против компании, которая владеет землей на берегу. По мнению истца, частная застройка лишит жителей области доступа к озеру.

В Верхнепышминском городском суде Свердловской области начали рассматривать иск Свердловского межрайонного природоохранного прокурора к компании «Березовая Роща». Ее учредитель и директор — бизнесмен Станислав Янковский, владелец «Огонь Пляжа».

Компания владеет участком в поселке Санаторный на улице Набережной, 2 и планирует застроить берег одноэтажными и двухэтажными таунхаусами, а также многоквартирными домами высотой в три-четыре этажа. Об этом сообщает 66.RU.

Прокуратура во время проверки выяснила, что участок под застройку расположен в границах земель общего пользования и образован с нарушением норм земельного и водного законодательства. Из-за того, что границы участка пересекают береговую линию, в перспективе жители Свердловской области потеряют свободный доступ к берегу, считает и. о. Свердловского межрайонного природоохранного прокурора Артур Дибаев.

Он попросил суд:

признать недействительным образование земельного участка на улице Набережной, 2;

исключить из государственного кадастра недвижимости запись об этом участке;

признать отсутствие права на землю у компании «Березовая Роща».

Суд отложили на 14 февраля после ходатайства представителя «Березовой Рощи».

Напомним, ранее мы писали о том, жители поселка Санаторный выступили против застройки прибрежной линии Балтыма.

Проект был вынесен на публичные слушания в период с 27 июля по 8 августа. Жители Санаторного рассказали, что узнали о планах по застройке только 5 августа, и совершенно случайно. Люди вышли на стихийное собрание, а 8 августа отправились в администрацию Балтыма, где им заявили, что слушания отменены из-за ошибки в документации. Жители Санаторного считают, что дело не в ошибке, а в том, что «никто не ожидал отпора». Новая дата слушаний пока не назначена.

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