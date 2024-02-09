Простор, тепло и тишина: какие квартиры будут продаваться в 2024 году

Изменения условий ипотечного кредитования и поддержка семей с детьми могут спровоцировать рост спроса на двух- и трехкомнатные квартиры. Что об этом думают застройщики?

Рынок новостроек Екатеринбурга в 2024 г., несомненно, изменится. Популярные ипотечные программы становятся все менее доступными — ставки по жилищным займам в крупных банках выросли вслед за ключевой ставкой ЦБ, а федеральные власти после 1 июля 2024 г. планируют свернуть программу льготной ипотеки. При этом программу семейной ипотеки планируют продлить — за такой шаг выступают первые лица страны.

Вероятно, именно семьи с детьми в ближайшем будущем станут основными покупателями квартир в новостройках. Что необходимо им для комфортной жизни? DK.RU решил разобраться, какие квартиры востребованы покупателями, и какие тренды останутся с нами в ближайшее время.

Вместительные и функциональные

Обычно семьи приобретают в новостройках двух- и трехкомнатные квартиры — чтобы и дети, и родители имели личное пространство. По данным аналитического сервиса «Объектив.РФ», последние несколько месяцев при выборе двухкомнатных квартир отдается предпочтение площади в 50-65 кв. м, в трехкомнатных разбег шире — от 70 до 85 кв. м. Как правило, квартиры приобретаются с отделкой под чистовую.

Эти тренды подтвердили в компании «Премьерстрой», которая возводит ЖК «Куйбышева, 100».

Такие квартиры востребованы среди наших семейных покупателей. Обычно двухкомнатные приобретают семьи с одним ребенком, трехкомнатные — с двумя и более детьми. В каждой из таких квартир, помимо двух-трех спален, мы предусмотрели большие кухни-гостиные площадью до 20 кв. м. В таком просторном помещении будет комфортно не только обедать и ужинать, но и просто проводить время вместе — общаться, смотреть телевизор, играть в настольные игры, — рассказал Александр Бельчиков, директор ООО СЗ «Премьерстрой».

Среди трендов последних лет — квартиры с несколькими санузлами. Для семейных покупателей это вопрос не только комфорта, но и практичности. К тому же один из двух санузлов можно использовать в качестве прачечной.

Многие выбирают квартиры с гардеробными, чтобы хранить вещи в одном месте и освободить пространство в комнатах от лишних шкафов.

А еще, по словам представителя застройщика, семейных покупателей привлекают теплые лоджии. Это дополнительное пространство, площадь которого позволяет обустроить кабинет, зону отдыха и даже детский уголок. А благодаря тому, что на лоджии установлен радиатор, там будет так же тепло, как и в остальных комнатах.

Звуконепроницаемые и гибкие

Как рассказал директор компании «Премьерстрой», последние несколько лет на рынке растет запрос на жилье из качественных материалов. Покупатели не только подбирают удобную локацию и планировку, но и обязательно интересуются, из каких материалов строится дом, как обеспечиваются шумоизоляция и теплоизоляция. Сегодня можно часто услышать истории о том, как некомфортно бывает жить в новостройке из-за тонких стен — постоянно приходится слышать звуки микроволновки или пылесоса из соседней квартиры, шум во дворе.

В нашем ЖК такой проблемы нет, потому что мы используем в строительстве кирпич, — объяснил Александр Бельчиков. — Он обеспечивает не только хорошую звукоизоляцию, но и теплоизоляцию. Кирпич прекрасно справляется с капризами погоды и способен выдержать испытание временем, что делает построенные из него здания прочными и долговечными. Вместе с тем в нашем ЖК «Куйбышева 100» стоят очень качественные пятикамерные окна с двойным стеклопакетом (три стекла), которые за счет специального энергосберегающего покрытия создают мощную защиту от любых перепадов погоды.

Жители Екатеринбурга предпочитают приобретать двушки и трешки с отделкой «под чистовую» на финальных стадиях строительства. Это позволяет им максимально быстро сделать ремонт и заехать в новую квартиру. Благодаря использованию кирпича в строительстве квартиры в ЖК «Куйбышева, 100» отличаются помещениями с идеальной геометрией и ровными стенами. А значит, для таких квартир можно легко подобрать мебель и реализовать любые дизайнерские задумки.

В современном и комфортном ЖК

Значительная часть пожеланий покупателей связана не только с квартирами, но и жилыми комплексами, в которых они продаются. Последнее время становится больше семей, которые ищут квартиры в домах с подземным паркингом и большим двором.

Так, в ЖК «Куйбышева, 100» предусмотрен подземный паркинг, куда можно попасть на лифте прямо со своего этажа. А просторный двор прекрасно подойдет для прогулок с детьми и занятий спортом.

Двор будет разделен на четыре зоны. Две предназначены для детей разного возраста. Для взрослых есть площадка для занятий спортом. А в середине двора появится комфортная зона отдыха с фонтаном. По периметру двор будет оборудован камерами видеонаблюдения — поэтому и взрослые, и дети смогут в нем спокойно отдохнуть, не переживая за свою безопасность.

И еще один важный запрос связан с нежеланием жить в «человейнике». Многим сегодня приходится делить двор не с сотнями, а с тысячами соседей. В ЖК «Куйбышева, 100» такого не будет — в комплексе предусмотрено всего две секции, которые застройщик планирует сдать одновременно, в третьем квартале 2024 г. Новоселам этого жилого комплекса не придется ждать, пока достроят соседний дом и завершат благоустройство всей прилегающей территории.

Как уже писал DK.RU, жилой комплекс находится в удачной локации в районе Шарташского рынка — отсюда буквально за 15 минут можно добраться до делового центра Екатеринбурга и быстро выехать за пределы города. Рядом находятся школы, садики, поликлиники, торговые комплексы и даже остановка наземного метро. А на первом этаже ЖК застройщик откроет продуктовый магазин, аптеку, кафе, пекарню и офисные помещения.

В материале использованы иллюстрации, предоставленные компанией «Премьерстрой»

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