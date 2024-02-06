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Екатерина Мизулина: «VPN — это портал в ад». Когда в России отключат интернет?

Екатерина Мизулина: «VPN — это портал в ад». Когда в России отключат интернет?
Иллюстрация: РИА Новости

Запрет популяризации VPN-сервисов и других средств обхода блокировок вступит в силу с 1 марта. Об особенностях готовящегося документа рассказали и в Роскомнадзоре, и в Госдуме.

#НОВОСТИ

С 1 марта 2024 г. вступит в силу норма, которая ограничивает доступ к материалам, популяризирующим запрещенные средства обхода блокировок. В Роскомнадзоре пояснили, что VPN-сервисы относятся к таким средствам.

В Госдуме неоднократно подчеркивали, что о полном запрете VPN речи не идет. Но с марта Роскомнадзор будет удалять из Рунета всю информацию о запрещенных приложениях, а также ограничит их поисковую выдачу. В Госдуме проводят четкую грань между разрешенными и запрещенными приложениями. Первые помогают защитить свой трафик, а вторые открывают доступ к запрещенным сайтам. Разрешенными можно пользоваться, запрещенными — нет, поясняют депутаты.

VPN-сервисы, которые были замечены в противозаконной деятельности, и без всяких дополнительных норм постоянно блокируют. В прошлом году Антон Немкин пояснял, что с 2021 г. Роскомнадзор заблокировал уже 167 таких приложений. Власти РФ пока не принимали решений о полном запрете VPN-сервисов, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: 

Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить.

Паника в связи с запретом VPN началась 6 февраля 2024 г., после выступления главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной на встрече с учениками одной из школ в Екатеринбурге. Бесплатные VPN она назвала «порталом в ад», объяснив, что данные выкачиваются с устройств бесконечно и передаются третьим лицам. Однако позже Мизулина сказала, что ее слова о тотальной блокировке VPN не так поняли.

В Роскомнадзоре сообщили, что работа VPN-сервисов, которые дают доступ к заблокированной в России информации, запрещена еще в феврале 2020 г., рассказывал DK.RU. С 1 марта этого года заработает запрет на материалы, которые информируют о таких сервисах и популяризируют их.

Автор: Андрей Широков
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