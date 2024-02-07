«Хотите сменить работу? Делайте это сейчас!». Алена Владимирская — о карьере в 2024 г.

Белые воротнички начнут переквалифицироваться в сварщиков и дворников. 2024-й — год тех, кто работает руками, инженеров, бренд-менеджеров. В каких отраслях будет хорошо, в каких плохо — на DK.RU.

«Все чаще можно слышать, как 2024 год называют годом, когда ничего нельзя планировать. По многим причинам. Но мы уже слишком взрослые, чтобы быть полными оптимистами, и уже достаточно взрослые, чтобы не быть полными пессимистами», — отмечает основатель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская.

Она поделилась видением трендов в различных отраслях и прогнозами на 2024 год:

— Весь декабрь и часть января я спрашивала своих клиентов, собственников среднего и крупного бизнеса, об их видении экономики и перспектив развития в 2024 году. Я интересовалась у hr-специалистов компаний, есть ли планы по сокращению персонала, как изменился вход, на что сейчас закладываются средства. Наконец, к нам приходят на карьерный консалтинг, и в декабре мы спрашивали многих кандидатов, что они видят в своих компаниях, на рынке, если ходят на собеседование. Потом мы систематизировали все мнения и обобщили.

Начну с хорошего для соискателей: первая половина 2024 г. — по-прежнему их время. Это значит, что всем не хватает всех, что компании «хантят» специалистов друг у друга, поэтому растут зарплаты и улучшается соцпакет. Если хотите сменить работу, делайте это сейчас. Велика вероятность, что дальше, как минимум на все лето, воцарится затишье. И не факт, что осенью будет традиционный рост числа интересных вакансий.

Отрасли, в которых все будет хорошо

— В первую очередь, хорошо будет в отраслях, которые находятся в фокусе государственного интереса: это промышленность, производство, «оборонка», связанный с этими сферами транспорт, а также та часть девелопмента, которая реализует проекты на новых территориях.

Вызовы и риски тоже есть. Мы видим, что в последнее время силовые структуры довольно жестко следят за бизнесом. Сейчас отправляют в тюрьму за то, за что раньше просто журили. Это важно учесть, если идете на позицию финансового директора, операционного директора, исполнительного директора и, конечно, генерального директора.

Безумно растет агросектор. Когда я говорила об этом 2–3 года назад, кандидаты меня практически проклинали. Они сетовали, что зарплаты в агро составляют 60–80 тыс. руб., и работодатели не хотят платить больше тому же исполнительному директору, потому что для условного Липецка это хорошая зарплата. Сейчас на топовых позициях в агросекторе платят по 1 млн руб. в месяц. Там все «прет», и мы не видим предпосылок, что будет иначе.

Сектор, который начал расти в прошлом году, в который начали активно инвестировать — российский туризм. До последнего момента зарплаты в туризме были ничтожными, сейчас они начали повышаться, но по-прежнему остаются не слишком большими. В этой отрасли довольно много вакансий, на первую половину года идет набор операционных, исполнительных, финансовых, коммерческих директоров.

Проявляется запрос на поиск смыслов и людей, которые способны их создать. Условно: мы строим усадьбу в Новгородской области, и нам бы нужен человек, который приедет и придумает историю места, своего рода бренд-менеджер территории.

Если вы не про очень много денег, а про то, чтобы было интересно и приятно, стоит смотреть на туризм. Велика вероятность, что весь следующий год эта отрасль будет расти. В нее сейчас вкладываются и будут вкладываться средства крупных банков и очень серьезных людей.

С точки зрения зарплат по-прежнему все очень хорошо в нефтегазовом секторе, хуже — с точки зрения перспектив. Попасть туда всегда было сложно, а сейчас сложно вдвойне. Я имею в виду не рабочие и инженерные профессии, а офисные. Те, кто остался, сидят на местах, за прошлый год их вознаграждение выросло на 30–40%.

Фарма и медицина. Платная медицина чувствовала себя в 2023 г. очень хорошо, но сейчас начинает чувствовать себя хуже. С чем это связано? Сектор жил не на нас с вами, не на b2c, а на деньги, которые приносили крупные компании, в частности международные. Они покупали оптом ДМС для своих сотрудников. Уходя из России, некоторые сохранили ДМС до конца года. Надежды на то, что российские компании пойдут в такую же щедрую форму ДМС, пока не оправдались.

Российская фарма чувствует себя прекрасно, предпосылок к иному нет. В этом секторе стараются платить мало (от жадности), и так и останется. Кроме того, зачастую в российской фарме работодатели не так дружелюбно относятся к сотрудникам, как в международной. Люди, работающие в фарме и медицине, жалуются на отношение и на жадность. В целом, обе отрасли вполне себе жизнеспособны.

ИТ-сектор в части зарплат второй год не растет так, как рос раньше. Но кадры в нем по-прежнему очень дорогие. В целом, с ним будет все нормально.

Все переживали за рекламу как отрасль, ожидали большого сокращения персонала, но этого не произошло. Запрещенные в России сети заменили другими, телевидение по-прежнему смотрят, кино российское снимают, то есть, площадки, куда можно ставить рекламу, есть.

В транспортной сфере огромный спрос на логистов, таможенников, потому что альтернативные экспорт и импорт требуют большого количества людей. Близкие нам страны — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан — охотно берут российских специалистов в логистике, руководителей складов. Если вы работаете в этой области, стоит смотреть вакансии не только в России, но и в этих странах.

Как ни странно, наступает время новых стартапов. Большой бизнес забрал очень крупные ниши, но осталось много маленьких ниш, которыми некогда заниматься большим игрокам. В России довольно много денег, которые сейчас не во что вложить. Поэтому начинается время стартапов «для осведомленных». Не молодых ребятах, которые бегают с горящими глазами. Представим взрослого человека, который работал в большой или средней компании и имеет инсайты. Он понимает, где после захвата ниш остались «дырочки», и у него достаточно компетенций, чтобы такую «дырочку» освоить. Вероятнее всего он «продаст» идею своему бывшему работодателю или его конкуренту.

В отличие от стартапов прошлого периода, сейчас никто не ждет что проект обеспечит космический рост: мы вложили миллион-два-десять, когда-нибудь мы вырастем и станем «единорогом». Современная модель — про быструю прибыль, понятный период выхода в кэш, это очень протестантская модель стартапа.

Если ничего страшного не случится, 2024 год станет годом таких взрослых и очень аккуратных в развитии стартапов.

Кто будет востребован в 2024 г.

— 2024 год — это год бренд-менеджеров. Российские бренды забрали ниши и производства ушедших западных компаний. Весь прошлый год они просто пытались с этим жить. Zara ушла, на ее место встал LIMÉ, он быстро сообразил, какую коллекцию и как отшить, чтобы занять нишу Zara — и у него получилось. В это был вложен огромный труд, но он не касался бренд-менеджмента: он состоял в подхватывании производств, в выстраивании логистики, в быстром повторении ассортимента, в импортозамещении, в быстром наборе персонала. Сейчас эта часть освоена, и игроки, не только крупные, но и средние, региональные, начинают задумываться о бренд-менеджменте, о том, как дальше рассказать о себе. Российские марки не готовы тратить такие бюджеты на рекламу и продвижение, какие тратили мировые бренды, но мы видим довольно большой запрос на тех, кто способен придумывать смыслы.

2024-ый — год тех, кто работает руками, год инженеров. На них очень большой спрос. В России мало качественных инженеров, мы потеряли эту школу. Сейчас я сплошь и рядом слышу: неважно, какого возраста человек, пусть ему 60-70 лет, если он инженер и может работать, веди его. Если не может делать сам, но в состоянии обучать других, тоже веди. Люди, о которых на многие годы забыли, оказались востребованы, им стали нормально платить.

Еще один фактор, о котором пока говорится тихо и стыдливо, но скоро он будет озвучен: количество мигрантов серьезно сократилось, в стране серьезная нехватка низкоквалифицированной и среднеквалифицированной рабочей силы — людей, работающих руками. При этом в регионах много мужчин — белых воротничков, которые трудятся за очень маленькие деньги. Они начинают осознавать, что, работая экономистами, получают по 25–30 тыс. руб., а, если «переквалифицируются» в дворники, повысят доход до 60–70 тыс. руб. Это история Подмосковья и не только.

Люди, которые несколько лет назад постеснялись бы даже думать о подобном, уходят в рабочие профессии (токарь, слесарь, электросварщик), особенно если в прошлом обладали соответствующими навыками, и их можно восстановить за полгода.

Они уходят и зарабатывают очень приличные деньги. Одновременно в большинстве регионов будут открываться центры рабочих профессий, где людей будут бесплатно переучивать. Полагаю, часть белых воротничков, которым надоела их работа, и они мало получают, двинутся в этом направлении.

В ближайшие полгода мы не видим перспектив возникновения безработицы. Мы ожидаем корректировки зарплат, потому что бизнес устал от гонки в этой области. Компании уходят в долгосрочные удержания: служебные квартиры, служебные садики, служебные машины, годовой бонус делят на квартальный или полугодовой, чтобы держать человека на удочке до следующего бонуса.

«А что с международкой?»

— Мне регулярно задают этот вопрос. На первые полгода забудьте о любой «международке». Мы видим китайские машины, но практически не видим самих китайских производителей. Есть производитель, партнерский договор, дилерский центр или центр обслуживания и какая-то фирма-«прокладка» между ними.

Многие надеялись, что в Россию придут компании из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Саудовской Аравии, Турции, но мы практически их не видим. Поэтому желание снова работать в международной компании пока не может быть реализовано, и нет предпосылок, что оно сбудется.

Индустрии, которым будет не очень хорошо в 2024 г.

— Я встречалась с клиентом, вице-президентом большого банка. Узнав, что я провожу эфир на тему прогнозов, он попросил сказать всем, чтобы в 2024 г. шли работать куда угодно, кроме девелопмента.

Весь 2023 г. девелопмент развивал рынок труда гигантскими темпами. Даже в нефтегазовой отрасли, где вознаграждение белых воротничков увеличилось на 32%, а топ-менеджмента на 43%, не было такого роста зарплат и такого числа высокоуровневых вакансий, как в девелопменте. Во всех крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург и др.), в небольших городах, на новых территориях девелоперы забирали людей с очень большим ростом зарплат. Я имею в виду не руководителей проектов на стройках — тут необходим опыт работы, а маркетологов, айтишников, рекламщиков, финансистов.

Но теперь в этом сегменте все останавливается. Причина — изменения в сфере ипотеки. Девелопмент перестает быть отраслью, в которой очень хорошо работать и расти, куда очень легко попасть. Банкиры опасаются, что в девелопменте маячит серьезный кризис, как минимум, сильное снижение темпов роста. Есть вероятность, что, как лихо нанимали, так же лихо будут сокращать.

Если вам предлагают позицию в девелопменте, хорошо подумайте и внимательно проанализируйте текущее состояние компании, проконсультируйтесь со специалистом, который знает эту отрасль.

Впервые за многие годы почувствует кризис дополнительное образование — образование для взрослых. Эта отрасль сама себя наказала. С одной стороны, в нее набиралось огромное количество людей — продюсеров, кураторов, руководителей проектов, маркетологов и пр. С другой, дополнительное образование, которое росло, хорошо платило, собиралось выходить на IPO, в которые вкладывались огромные деньги, сильно слилось с инфобизом. В итоге начался резкий откат пользователей: они перестают покупать курсы. В то же время к отрасли теряют интерес инвесторы.

Поэтому в сфере дополнительного образования начинают сокращать людей. К слову, туризм, который близок маркетологам, бренд-менеджерам, «продажникам», как раз может стать сферой, куда можно перейти из образования, ничего не потеряв, возможно, сделав свою работу более осмысленной и интересной.

Мы ждем довольно сложных времен для телекома. Они будут связаны с отсутствием базы для роста, а телеком — очень ресурсоемкая отрасль. Скорее всего, на этом рынке будут сделки по слиянию и поглощению, отсюда сильная турбулентность и риск сокращения персонала.

Сейчас не стоит уходить в частный консалтинг. Потому что и бюджеты распределяются внутри компаний, и они по миллиону разных причин не готовы активно работать с новыми подрядчиками. Проверьте свои силы, не уходя из найма: продумайте и попродавайте свой продукт хотя бы за небольшие деньги. Убедитесь, что на ваши услуги есть устойчивый спрос, что вы сможете жить на эти деньги, и что эта жизнь будет вас радовать.

Резюме: в целом, если не случится ничего неожиданно ужасного (к чему мы тоже за последние годы привыкли), как минимум первая половина 2024 г. — хорошее время для роста и смены работы. Если думаете о переходе, переходите сейчас, но предварительно обязательно обратитесь не только к карьерным консультантам, но и к экспертам, способным оценить устойчивость конкретной компании в отрасли. В турбулентное время число разоряющихся игроков растет.

Все мои инсайдеры говорят: не смотри на выборы — с ними все понятно, смотри на август. Август — сакральный месяц для России. Кто-то полагает, что в августе 2024 г. будет перелом, пока непонятно какой.

Текст подготовлен на основе эфира «Лаборатории Карьеры».

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